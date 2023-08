Finsings Coach: „Es hätte auch 6:3 ausgehen können“

Von: Dieter Priglmeir

Kaum aufzuhalten war Finsings Kapitän Leo Hölzl. Marius Orthuber stellt sich in den Weg. Andre Huber und Stefan Pfanzelt warten aufs Zuspiel (v.l.). © Riedel

Dennoch ist Thomas Bonnet mit dem Remis in Walpertskirchen zufrieden.

Walpertskirchen – Schade, dass der gute Schiedsrichter Muharrem Yildiz in der 94. Minute abpfiff. Man hätte noch stundenlang zuschauen können bei diesem abwechslungsreichen 3:3 (2:2) der Kreisligisten SV Walpertskirchen und FC Finsing.

„Die haben das erste Spiel verloren, oder?“, erkundigte sich ein SVW-Fan auf der Tribüne nach der Gemütslage der Finsinger, die die Antwort nicht lange schuldig blieben. Genau gesagt 40 Sekunden, da feuerte Andre Huber erstmals aus 18 Metern ab und zwang Keeper Stefan Gröppmaier zur Parade.

Auf der Gegenseite entschloss sich Marius Orthuber nicht zum Torabschluss von der Strafraumgrenze, sondern spielte geschickt in den Sechzehner. Über Umwegen gelangte der Ball zu Florian Baumann, der aus vier Metern zum 1:0 einschob (5.).

Finsing blieb unbeeindruckt, übernahm im Mittelfeld das Kommando und erspielte sich Chancen. So scheiterte Florian Hölzl frei am glänzend reagierenden Gröppmaier, der jedoch bei der folgenden Ecke eine unglückliche Figur machte. Nutznießer aus drei Metern war Andre Huber (10.).

Sieben Minuten später hatte der FC das Spiel komplett gedreht. Blitzschnell das Mittelfeld überwunden, Pass von Florian Hölzl auf Fabian Kövener, der Gröppmaier mit seinem trockenen Schuss ins lange Eck nicht den Hauch einer Chance ließ – Finsings zweiter Streich.

Und der dritte folgt zugleich? Die Gäste arbeiteten mit Hochdruck daran. Hier spielte nicht das Team, das gegen Kirchasch 0:2 unterging, sondern die Mannschaft mit Bezirksliga-Erfahrung. Angeführt von Mittelfeldchef Leo Hölzl und mit feinem One-Touch-Fußball standen die Gäste immer wieder vor Gröppmaier – und verzweifelten an dessen Reflexen.

Die Heimelf setzte ihre Gegenmittel eher in homöopathischen Dosen ein. Ein feines Dribbling von Adrian Alexy, der drei Mann aussteigen ließ, dann aber vorbeischoss. Und dann war da noch der eine Freistoß aus 40 Metern – aber das war keine Globuli-Kugel, sondern ein feiner Flankenball in den Strafraum, wo sich gefühlt 15 Mann befanden, aber nur Alexy die Übersicht behielt. Geschickt verlängerte er zum 2:2-Ausgleich (33.).

Ein Wirkungstreffer, von dem sich die Gäste erst zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erholt hatten. Dann aber war es wieder wie anfangs: klar Bälle in die Spitze, schnelle Kombinationen – zu schwache Abschlüsse von Huber und Kilian Schmitt.

Dann wurde es laut – aber nur wegen des übersteuerten Mikrofons des Stadionsprechers. „Jetzt san hoffentlich alle wach“, sagte Peter Brenninger und kündigte die Einwechslung von Luca Fellermeier an. Auch ohne Mikro machte sich SVW-Trainer Sepp Heilmeier bemerkbar, weil das Spiel nicht unterbrochen wurde, obwohl einer seiner Schützlinge am Boden lag. Kurz darauf sprang die die komplette Finsinger Ersatzbank auf, weil Baumann mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf gerauscht war. Dann beförderte Leo Hölzl in Kimmich-Manier Thomas Hötscher zu Boden. Die Folge: Rudelbildung und Gelb für den Finsing-Josh. Den Freistoß kurz hinter der Mittellinie trat Baumann, im Strafraum stieg Fellermeier hoch und köpfte das 3:2 (81.).

Schon wieder verlieren? Leo Hölzl wollte das nicht akzeptieren. Also schnappte er an der Mittellinie den Ball. Diese Entschlossenheit beeindruckte offenbar auch den SVW, denn niemand stellte sich dem Finsinger Kapitän in den Weg, als er aus 14 Metern zum Ausgleich traf. Das war in der 88. Minute – also noch Zeit fürs 4:3. Doch weder der nach vorne stürmende Verteidiger Dominik Keuter, noch die eingewechselten Marco Simml und Philipp Tholl hatten bei ihren Abschlüssen Glück. Für Finsing war’s dennoch ein Fortschritt. Mit dem Punkt haben sie jetzt schon die Auswärtsausbeute vom Vorjahr eingestellt.

Stimmen zum Spiel

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „Auch wenn wir so spät den Ausgleich kassiert haben, kann ich mit dem Unentschieden gut leben. Wir hatten wirklich Glück, dass wir mit einem 2:2 in die Halbzeit gehen konnten. Da war Finsing klar besser als wir. Wir müssen gerade viele Spieler ersetzen, da können die Abläufe einfach noch nicht drin sein, aber die Jungs haben das heute wirklich super gemacht.“

Thomas Bonnet, Trainer des FC Finsing: „Spielerisch war das eine starke Leistung meiner Mannschaft: bissig im Zweikampf und zielstrebig nach vorne. Es hapert aber an der Chancenverwertung. Das hätte heute auch 6:3 für uns ausgehen können. Wenn du aber so spät den Ausgleich erzielst, musst du auch mal mit einem Punkt zufrieden sein.“