Bezirksligist führt Pressekonferenzen ein – in Kooperation mit einem Fernsehsender

Von: Magdalena Schwaiger

Stefan Pittrof, Geschäftsführer von Latizón TV, übergibt das Phrasenschwein an Hans Gietl, Abteilungsleiter Fußball des ESV Freilassing. © ESV Freilassing

Der ESV Freilassing hat eine besondere Aktion ins Leben gerufen, um Kinder in Lateinamerika zu unterstützen. Gemeinsam mit einem Fernsehsender wird Geld im Phrasenschwein gesammelt.

Freilassing - „Hoch und weit bringt Sicherheit“ oder „dem Spiel würde ein Tor gut tun“ . Wer hat solche Sätze noch nicht auf dem Rasen gehört? Fußballphrasen gehören im Leben eines jeden Spielers und jeder Spielerin genauso dazu wie der Ball und Tore. Der ESV Freilassing hat sich jetzt etwas ausgedacht, um von diesen „leeren Sätzen“ zu profitieren.

Gemeinsam mit dem ersten und bisher einzigen lizenzierten Fernsehsender in Deutschland, der sich nur um Belange Lateinamerikas kümmert, wird der ESV nach jedem seiner Spiele Pressekonferenzen abhalten. Auf diesen Konferenzen wird das sogenannte Phrasenschwein eingesetzt, um Geld für benachteiligte Kinder in Lateinamerika zu sammeln. Für jede Phrase von Trainern und Spielern soll ab jetzt eine Spende von zwei Euro abgegeben werden.

Der ESV Freilassing überträgt seine Pressekonferenzen nach den jeweiligen Heimspielen auf seinem Facebook-Kanal. Dort können die Fans dabei zusehen, wie die Beteiligten für ihre verwendeten Phrasen Geld in das „Fußballphrasenschwein“ des Vereins werfen. Ob auch die gegnerischen Vereine beim Spenden mitmachen „müssen“, ist nicht bekannt.

Pressekonferenzen für den guten Zweck: ESV Freilassing füllt „Phrasenschwein“ in der Bezirksliga

Geschäftsführerin Ursulina Pittrof von Latizon TV sagte: „Uns verbindet die Begeisterung für den Sport und die Philosophie der kulturellen Verständigung und Hilfe durch den Fußball.“ Pittrof weiß um die Bedeutung des Fußballs in einkommensschwachen Ländern. Durch ihn soll nicht nur das Sozialverhalten und die Gesundheit gestärkt werden, sondern den Kindern soll auch eine Perspektive aufbereitet werden.

Los ging es beim Heimspiel gegen den TSV Dorfen am 24 September. Nach der Saison gegen Ende Mai 2023 wird das Geld, das nach allen Heimspielen zusammengekommen ist, dann vom ESV Freilassing und Latizon TV an den Hilfsverein Guate Pro e.V. übergeben. Dieser kauft damit Fußballartikel wie Schuhe oder Bälle und leitet die Spenden an Schulen in Los Aposentos, Chimaltenango und Guatemala weiter. (Magdalena Schwaiger)