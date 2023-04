ESV Freilassing bleibt Dorfens Angstgegner – Ampelkarte für Thalmaier und Brenninger

Teilen

Nur durch ein Foul zu stoppen: Dorfens Michael Friemer wurde vom Freilassinger Nikolaus Otto im Strafraum umgerissen und verwandelte den fälligen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. © Hermann Weingartner

Der ESV Freilassing gewinnt in der Bezirksliga Ost in Dorfen. Beim TSV sehen Thalmaier und Brenninger kurz nacheinander die Gelb-Rote-Karte.

Dorfen – Es bleibt dabei: Der TSV Dorfen kann gegen den ESV Freilassing zuhause nicht punkten. Auch am Sonntag setzte es wieder eine Heimniederlage, die Chiemgauer gewannen 3:1 (2:0). Dabei mussten die Isenstädter die letzten 20 Minuten mit zwei Mann weniger auskommen, denn Gerhard Thalmaier (65.) und Florian Brenninger (70.) sahen die Ampelkarte.

Die erste Viertelstunde tat sich nicht viel, das Geschehen spielte sich fast nur im Mittelfeld ab. Viele Bälle wurden von beiden Teams immer wieder verloren, sodass zunächst kein geregelter Spielfluss zustande kam. Das änderte sich aber. Die erste Möglichkeit hatte Dorfen, als Leon Eicher alleine aufs Tor zustürmte. Sein Schuss wurde gerade noch abgeblockt (15.).

Bageritz, Schmitzberger und Weixler treffen für ESV Freilassing beim TSV Dorfen

Dann schlug der ESV zu: Tim Bageritz überlistete Sebastian Bauer auf der rechten Seite, und fast von der Torauslinie wuchtete er das Leder mit Vehemenz aus kurzer Entfernung zum 1:0 für Freilassing ins Netz (18.). Danach war wieder Dorfen am Zug. Felix Blaha zirkelte einen Freistoß aus 23 Metern gefährlich vor den Kasten, aber der Ball ging daneben (23.).

Prompt fiel kurz darauf das 0:2 (26.). Dorfens Keeper Alexander Wolf konnte einen Aufsetzer von Marcel Pistori nicht festhalten, und das Leder prallte gegen die Latte. Freilassings Marco Schmitzberger schaltete am schnellsten und staubte aus kurzer Entfernung ab. Mit der sicheren Führung im Rücken versuchten die Freilassinger die Partie zu kontrollieren, was ihnen auch gelang. Großartige Möglichkeiten gab es bis zur Pause nicht mehr.

Nach dem Wechsel ging es aber Schlag auf Schlag, und die Begegnung stand auf der Kippe. Michael Friemer wurde von Nikolaus Otto im Strafraum zu Boden gebracht – klarer kann ein Elfmeter kaum sein. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher mit einem Schuss in den rechten Winkel zum 1:2-Anschlusstreffer (48.).

In der Folge brannte es zunächst wieder vor dem Dorfener Tor. Wolf wehrte mit einer Reflexbewegung eine Bombe von Schmitzberger aus acht Metern ab (52.). Ein Freistoß von Bageritz, nach einem Foul von Eder, brachte nichts ein (54.), und nach einer Flanke von rechts traf Schmitzberger nur das Außennetz (60.).

TSV Dorfen: Thalmaier und Reitmaier sehen Platzverweise

Dann aber die entscheidenden Szenen: Nach einer harmlosen Berührung von Thalmaier an Torwart Matej Markovic, der das Leder schon in Händen hielt, sah Dorfens Kapitän die Ampelkarte (65.). Und nach einem harmlosen Foul im Mittelfeld wurde Brenninger vom nun überforderten Schiedsrichter Peter Reitmaier mit der gleichen Konsequenz bedacht (70.).

Dorfen hatte jetzt zwei Mann weniger auf dem Feld, und das routinierte Team aus Freilassing kontrollierte nun endgültig die Partie. Die Folge war das 3:1 (82.). Der eingewechselte Kurt Weixler setzte sich eindrucksvoll durch, zog aus 16 Metern ab und traf zum Endstand unhaltbar in den rechten Winkel. (mer)

Amin Feckl (TSV Dorfen) über die Niederlage: „Ich bin nicht ganz zufrieden“

Armin Feckl, Trainer des TSV Dorfen: „Ich bin nicht ganz zufrieden. Die Spieler waren nicht eng genug am Gegner dran. Die Tore waren unglücklich, es waren Einzelaktionen, die hätten verteidigt werden können. Dann sind wir gut aus der Halbzeit gekommen und wollten es besser verteidigen. Nach dem 1:2 war das Spiel wieder offen. Aber dann, mit zwei Mann in Unterzahl, konnten wir den Gegner natürlich nicht mehr unter Druck setzen. Das hat Freilassing eindrucksvoll ausgenutzt.“

Christian Jung, Co-Trainer des ESV Freilassing: „Nach der letzten Zeit wollten wir einfach wieder mehr zu unserem Spiel finden, was uns am Ende auch gelungen ist. Schnell hatten wir geführt und die Partie kontrolliert. Durch den Elfmeter kurz nach der Halbzeit kam wieder etwas Unruhe rein, und es wurde wieder gefährlicher. Natürlich haben uns die zwei Ampelkarten gegen Dorfen geholfen. In Überzahl haben wir dann alles dominiert, und nach dem erlösenden 3:1 war es dann noch leichter.“