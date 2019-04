Ex-Bayern-Coach wird Finsings Interimstrainer

FUSSBALL

Finsing–Daniel Heidemann wird gemeinsam mit dem spielenden und Co-Trainer Christian Rickhoff die Bezirksligamannschaft des FC Finsing in den letzten fünf Partien der Fußball-Saison betreuen. Das gab der FC gestern bekannt. Eine Fortführung der Tätigkeit in der neuen Saison stehe für Heidemann aus privaten und beruflichen Gründen aber nicht zur Disposition. „Der FC Finsing wird sich ab der kommenden Woche mit mehreren Kandidaten für den Trainerposten in der Saison 2019/2021 befassen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Heidemann ist 40 Jahre alt und hat in seiner aktiven Zeit bei Landesligavereinen wie dem BCF Wolfratshausen und dem TSV Grünwald gespielt. Als Trainer arbeitete er für Red Bull in Ghana, im Nachwuchsbereich des FC Bayern und TSV 1860 München sowie als Trainer des Bezirksligisten SV Bad Tölz. Darüber hinaus ist er als Referent des BFV in der Trainerausbildung aktiv.

FCF-Vorsitzender Dieter Heilmair: „Daniel ist erfahren genug, um die richtigen Stellschrauben schnell zu erkennen und der Mannschaft zusammen mit Co-Trainer Christian Rickhoff neue Impulse für die verbleibenden Saisonspiele zu geben. Als Inhaber der A-Lizenz wird uns Daniel insbesondere im taktischen Bereich nach vorne bringen. Davon kann das Team auch in der nächsten Saison profitieren. Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt schnell einfahren.“ Heilmair dankte zudem dem Trainer der Zweiten, Wojtek Wojciechowski, „weil er unsere Mannschaft gegen Rohrbach sehr gut gecoacht hat. Der dort errungene Auswärtspunkt mit einer deutlichen Steigerung in Sachen Leidenschaft und Aggressivität geht sicherlich ein gutes Stück weit auch auf die Kappe von Wojtek.“ (roh)