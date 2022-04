Ex-Zweitligist für Forstern eine Nummer zu groß

Teilen

Vorne treffen, hinten helfen: Weinbergs Leonie Haberäcker (liegend), die das 1:0 erzielt hatte, war auch in der Defensive kompromisslos und packt hier eine Grätsche gegen die Forsternerin Veronika Auer aus. © Christian Riedel

Der Forstern verlor 0:4 gegen Weinberg. Die Relegation ist aber noch in Reichweite.

Forstern – Mit dem Rücken zur Wand stehen Forsterns Fußballfrauen, die in der Regionalliga Süd in großer Abstiegsgefahr schweben. Groß war die Motivation vor der Begegnung gegen den SV 67 Weinberg, der das Hinspiel 7:1 gewonnen hatte. Aber auch im Rückspiel gab sich der Spitzenreiter, der wieder zurück in die 2. Bundesliga will, keine Blöße und gewann 4:0 (1:0).

Von der ersten Minute an bestimmte der Tabellenführer das Geschehen und belagerte das Tor des FC Forstern. Trainer Florian Guggenberger hatte eine sehr defensive Variante gewählt und spielte mit einer Fünfer-Abwehrkette. Doch gleich zu Beginn wackelte das Bollwerk. Weinberg hatte eine wirklich gute Möglichkeit, aber Forsterns Torhüterin Tine Kneißl entschärfte den Schuss mit einer starken Parade.

Fast die gesamte erste Halbzeit hielt Forsterns Abwehr dem Dauerdruck stand, ehe dann aber doch die Führung der Gäste fiel. Nach einem Freistoß traf Leoni Haberäcker zur Führung. „Schade, dass wir da nicht aufgepasst haben, denn ein 0:0 zur Pause hätte zusätzlichen Aufschwung gegeben“, glaubt FCF-Trainer Guggenberger.

Der Tabellenführer legte nach der Pause nach. Mit einem weiten Diagonalball wurde Forsterns Abwehr ausgehebelt, und die anschließende Ecke verwandelte Torjägerin Nina Heisel per Kopf zum 2:0. Und ehe sich Forsterns Abwehr versah, traf Julia Brückner mit einem unhaltbaren Weitschuss zum 3:0. Das Spiel war entschieden, aber Weinberg spielte auch nach dem 3:0 dominant weiter, und Maren Haberäcker traf noch zum 4:0.

„Wir konnten zwar viele Gästeangriffe stören, doch selbst spielten wir uns keine klare Torchance heraus, und somit war der Sieg der Gäste auch hoch verdient“, analysiert Guggenberger. „Wir haben jetzt noch vier Spiele gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenfeld. Bei fünf Punkten Rückstand zu einem der Relegationsplätze, sehe ich noch Möglichkeiten, uns in die Entscheidungsspiele zu retten.“