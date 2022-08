Favoritentreffen in Altenerding

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Meistens zu spät dran war Aspis Taufkirchen (weiß-blau) bislang in dieser Saison: Bei Aufsteiger St. Wolfgang will das Team um Spielertrainer Leo Balderanos (vorne) endlich den ersten Saisonsieg. © christian Riedel

SpVgg erwartet Hohenpolding – Aspis, Oberding und Isen wollen ersten Dreier

Landkreis – Ein Selbstläufer wird die Spielzeit für Aufsteiger SpVgg Altenerding nicht. Das beweist die erste Niederlage in Berglern. Auch der FC Hohenpolding zählt zu den Mannschaften, die viele am Ende weit vorn erwarten. Nun treffen die beiden Titelfavoriten aufeinander.

„Wir wollen es besser machen als letzte Woche und rechnen damit, dass Hohenpolding sehr ähnlich wie Berglern spielt und zunächst eher defensiv agieren wird, aber mit Kontern zum Erfolg kommen will“, mutmaßt Altenerdings Fußball-Chef Andreas Heilmaier. Yosef Falih wird sein Debüt in der Ersten geben. Außerdem wird Domenik Gruber wieder im Kader sein. Langfristig wird Hakan Acinal mit Kreuzbandriss ausfallen. Hohenpolding hat als einzige Mannschaft in dieser Saison noch nicht verloren. Die Favoritenrolle aber schiebt Trainer Dimi Petkos dem Gegner zu. „Wir spielen gegen den Aufstiegsfavoriten. Es ist ein Duell David gegen Goliath“, stellt der FCH-Coach fest. Max Nitzl wird wegen seiner Teilnahme am Rad-Marathon fehlen. Dagegen sind Andi Ertl, Vitus Hörl und Lukas Forster wieder aus dem Urlaub zurück.

Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt dürfte die Partie zwischen Aufsteiger TSV St. Wolfgang und dem TSV Aspis Taufkirchen sein. „Das wird ein schwieriges Spiel. Beide haben auch durch viele Urlauber einen Personalengpass. Uns fehlen in Summe sechs Leute“, sagt St. Wolfgangs Trainer Harry Weiß. Zu den Verletzten gesellt sich nun Max Herrneder dazu. Hinter dem grippe-erkrankten Lukas Loidl steht noch ein Fragezeichen. „Dennoch erwarte ich mir im Vergleich zum letzten Spiel eine andere Einstellung und Leidenschaft“, fordert Weiß.

„Gegen St. Wolfgang erwartet uns ein schwieriges Spiel. Trotzdem wollen wir unseren ersten Dreier einfahren“, sagt Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos. Er könne auf einige Urlaubstückkehrer zurückgreifen. „Die haben bereits ordentlich trainiert und ich hoffe, dass sich die Jungs belohnen können.“

Der TSV Isen wartet unter dem neuen Trainer Andreas Januschkowetz immer noch auf den ersten Sieg. Diesen soll es nun gegen Forstern geben. Forstern ist personell wieder komplett. „Das ist auch wichtig, weil wir durch die vielen Ausfälle unter unseren Erwartungen performt haben. Es ist wichtig zu gewinnen, um da hinten raus zu kommen. Dazu muss die Defensive aber wieder besser funktionieren“, sagt Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki. „Man kann nichts mehr schön reden, wenn man in drei Spielen zwölf Hütten kassiert.“

Die erste Niederlage hat der FC Türkgücü Erding kassiert. „Um den August erfolgreich abzuschließen, brauchen wir drei Punkte. Wir müssen einfach sicherer vor dem Tor sein und das Spiel frühzeitig entscheiden“, wünscht sich Coach Benji Tas. Eren Yildiz fehlt berufsbedingt, dafür ist Bujar Dobra aus dem Urlaub zurück. Aufsteiger DJK Ottenhofen ist bislang mit vier Punkten aus fünf Spielen voll im Soll.

Mit einem fulminanten 6:3 gegen Hallbergmoos hat sich Moosen bis auf Rang zwei vorgeschossen. Auch Gegner RW Klettham strotzt nach dem 4:0 in Forstern vor Selbstvertrauen, ist aber gegen den SCM Außenseiter.

Den ersten Punkt hatte sich der TuS Oberding gegen Aspis geholt. Nun wartet mit Eintracht Berglern eine ungleich schwerere Aufgabe. Doch dazu kommen nun erhebliche Personalsorgen. „Zu den bekannten Ausfällen ist der Einsatz einer Handvoll Spieler fraglich. Beim Abschlusstraining hatten wir keine elf Spieler zusammen“, erzählt TuS-Pressesprecher Franz Humpl. Berglern möchte nachlegen. „Wir wollen den unerwarteten Dreier gegen Altenerding nun veredeln und einen Sieg in Oberding holen“, sagt Coach Nino Filippetti. Doch Leistungsträger Basti Hemauer fehlt arbeitsbedingt, Basti Hermann verletzungsbedingt.

Die Spiele, unsere Tipps

TSV St. Wolfgang - TSV Aspis Taufkirchen 1:1 Sa. 15:00



TSV Isen - FC Forstern 1:2 So. 13:30



SpVgg Altenerding - FC Hohenpolding 1:1 So. 15:00



FC Türkgücü Erding - DJK Ottenhofen 2:1 So. 15:00



Rot-Weiß Klettham - SC Moosen 1:2 So. 15:00



TuS Oberding - SVE Berglern 0:3 So. 15:00