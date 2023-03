Gnadenlose Bayern machen in zehn Minuten alles klar: TSV Buchbach in akuter Abstiegsgefahr

Teilen

Gegen das Bayern-Ausnahmetalent: Die Buchbacher Jonas Wieselsberger (l.) und Christian Brucia (r.) wollen Paul Wanner stoppen, was längst nicht immer gelang. © Imago

Gegen den FC Bayern München II sieht sich der TSV Buchbach letztlich chancenlos. Nach dem Seitenwechsel ließen die Ausnahmetalente keine Gnade walten.

Buchbach – Zweite Niederlage im zweiten Spiel des Jahres für den TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern: War die 0:1-Niederlage vor Wochenfrist beim Derby gegen den SV Wacker Burghausen noch sehr unglücklich, so mussten sich die Rot-Weißen am Freitagabend der Übermacht des FC Bayern München 2 mit 0:3 (0:1) ergeben und schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Das Bayern-Team von Trainer Holger Seitz drückte der Partie von Beginn an den Stempel auf, wobei die erste dicke Möglichkeit den Gästen durch Sammy Ammari gehörte, der jedoch nicht genug Druck auf die Kugel brachte (7.). Nach Halbchancen von Liam Morrison und Timo Kern sorgte Karhan Kabadayi nach einer guten Viertelstunde dann für die erste richtige Aufregung, als er aus kurzer Distanz an TSV-Torwart Daniel Maus scheiterte.

Die Bayern, die neben den Langzeitverletzten Moritz Mosandl, Lukas Schneller und Manuel Kainz ebenso auf Lucas Copado, Lovro Zvonarek, Justin Janitzek (alle Sprunggelenkprobleme), Roman Reinelt (Knieprobleme) und Mamin Sanyang (Länderspielabstellung) verzichten mussten, außerdem auf Arijon Ibrahimovic (Rotsperre) und Eyüp Aydin (Gelbsperre), waren weiter im Vorwärtsgang und mit einer weiteren guten Möglichkeit durch Talent Paul Wanner (23.).

Die Rot-Weißen, bei denen Kapitän Aleksandro Petrovic zugunsten der Geschwindigkeit, die Trainer Andreas Bichlmaier auf den Platz bringen wollte, nicht in der Startelf mitwirkte, meist in die Defensive gedrängt, verteidigten mit viel Herzblut und machten die Räume sehr eng, sodass sich die Bayern zunehmend schwerer taten. Gegen Ende des ersten Durchgangs kam dann auch der Dorfclub noch drei Mal gefährlich vors Tor der Gäste, wobei Joe Wieselsberger aus 20 Metern knapp neben den Kasten zielte (35.), Tobi Sztaf nach starkem Zuspiel von Ammari knapp im Abseits stand (44.), und Bene Orth aus 20 Metern an Keeper Tom Hülsmann scheiterte (45.).

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn folgte aber der entscheidende Rückschlag für die Gäste vom TSV Buchbach, als Grant-Leon Ranos nach einer Flanke goldrichtig stand, nur noch den Fuß hinhalten musste und zum 1:0 für die Gastgeber traf. Wiederum drei Minuten später erhöhte Yusuf Kabadayi per Flachschuss auf 2:0, und schon in der 56. Minute machte Kapitän Timo Kern per Kopf mit seinem zehnten Saisontreffer zum 3:0 den Deckel drauf.

Buchbach versuchte zu antworten, aber der Mannschaft von Bichlmaier fehlten die Mittel gegen die starken Jungprofis, die in der 62. Minute fast noch den vierten Treffer durch Wanner erzielt hätten, wenn nicht Maus per Fußabwehr geklärt hätte.

Mit 27 Punkten stehen die Buchbacher weiterhin auf dem 18. Tabellenplatz und müssen nun gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth 2 unbedingt dreifach punkten – und möglichst auch das Nachholspiel am Dienstag darauf bei Schlusslicht SV Heimstetten siegreich gestalten. (Michael Buchholz)