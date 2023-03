FC Bayern II nicht zu bremsen: „Gibt keinen Grund, warum wir nicht so weitermachen könnten“

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

So sehen Sieger aus: Younes Aitamer, Yusuf Kabadayin und Timo Kern (von links nach rechts) bejubelten nicht nur den Sieg über Buchbach, sondern auch den dritten „Dreier“ hintereinander. © leifer

Die Amateure des FC Bayern sind in diesem Kalenderjahr nicht zu bremsen und legen einen weiteren Sieg nach.

München – Spitzenreiter SpVgg Unterhaching wurde hingegen von den widrigen Wetterbedingungen ausgebremst, die einen Ausfall des Auswärtsspiels in Aubstadt verursachten. Haching behält dennoch die Tabellenführung, zumal Verfolger Würzburg beim 1:1 gegen Aschaffenburg erneut Punkte liegen ließ und nun mit vier Zählern Rückstand hinter der SpVgg liegt.

Während bei Schlusslicht Heimstetten nach dem zehnten sieglosen Spiel hintereinander so langsam die Hoffnung auf einen Klassenerhalt schwindet, kassiert Türkgücü die erste Niederlage des Jahres.

FC Bayern II - TSV Buchbach 3:0 (0:0). – Es läuft nach der Winterpause bei den Amateuren des FC Bayern: Drei Siege sprangen aus allen drei Spielen des Kalenderjahrs heraus. „Wir sind momentan sehr gut in der Spur. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht so weitermachen könnten“, sagte ein rundum zufriedener Trainer Holger Seitz nach dem deutlichen Heimsieg gegen Buchbach. In der ersten Hälfte hatte es dabei in der Partie vor 600 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße noch gar nicht nach einer Dominanz der Bayern ausgesehen. Nachdem Liam Morrison (3.) und Timo Kern (4.) und Yusuf Kabadayi (16.) zu Beginn gute Chancen zur Führung ausgelassen hatten, plätscherte die Partie bis zur Pause vor sich hin.

Nach dem Seitenwechsel demonstrierten die Hausherren den Klassenunterschied gegenüber den abstiegsbedrohten Buchbachern und münzten ihre Überlegenheit in Tore um. Top-Torjäger Grant-Leon Ranos markierte seinen 14. Saisontreffer per Volleyabnahme nach einer Flanke (47.). Kabadayi schloss nach einem sehenswerten Solo per Flachschuss zum 2:0 ab (51.). Und Kern legte mit einem Kopfball gleich das 3:0 nach (56.).

Von diesen „drei Nackenschlägen“, so wie sie Gäste-Trainer Andreas Bichlmaier bezeichnete, erholte sich der TSV nicht mehr. Der starke Paul Wanner verpasste es in Folge, das vierte Tor für die Heimelf nachzulegen (62.). So wurde es ein rundum gelungener Abend für die Bayern, die an jenem Tag auch die Berufung von Ex-Profi Halil Altintop zum neuen sportlichen Leiter des FCB-Campus bekannt gaben. (rmf)

1. FC Nürnberg II - Türkgücü München 4:1 (1:0). – Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar steckte nicht nur ihre erste Niederlage des Jahres unmittelbar vor dem Münchner Derby am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern II ein. Bei der Pleite gegen die formstarken Franken um ihren neuen Trainer Vincent Novak verlor Türkgücü auch noch Albano Gashi, der sich gleich zu Beginn der Partie schwer am Arm verletzte und ausgewechselt werden musste. Trotz eines ordentlichen Starts ging auf der Gegenseite die Heimelf noch vor der Pause durch Bryang Kayo mit 1:0 in Führung (32.). Nach dem Seitenwechsel hatten die Münchner den drei Nürnberger Toren von Matej Naprstek (46.), Yunsang Hong (54.) und Enrique Katsianas-Sanchez (90.) nur einen Kopfballtreffer von Michael Zant (69.) entgegenzusetzen.

SV Heimstetten - FC Augsburg II 0:3 (0:1). – Beim abgeschlagenen Tabellenletzten scheinen langsam aber sicher die Lichter auszugehen. Im Heimduell gegen die Augsburger Bundesliga-Reserve blieb der SV Heimstetten nun schon zum zehnten Mal hintereinander ohne Sieg. Dabei zeigten die Platzherren eine durchaus ansehnliche erste Hälfte – allein echte Chancen konnte sich das Schlusslicht nicht erspielen. Zwar hatten auch die Gäste bloß zwei Tormöglichkeiten, doch eine davon nutzte Tobias Heiland nach einer halben Stunde zum 0:1.

So sieht Enttäuschung aus: Jasmin Kadiric und Heimstetten sind seit zehn Spielen sieglos. © Sven Leifer

Im zweiten Durchgang schnürte Franjo Ivanovic in der 54. und 60. Minute einen Doppelpack und sorgte so für die Entscheidung zugunsten der FCA-Reserve. Heimstetten dagegen zeigte nach der Pause eine „völlig blutleere“ Vorstellung, wie Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac nach dem Schlusspfiff kritisierte. Und auch Kapitän Lukas Riglewski räumte offen ein: „Das war heute absolut enttäuschend. Gerade nach vorne haben wir nur sehr wenig zustande gebracht.“ ps