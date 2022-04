FC Eitting: Vertrauen auf Eigengewächse - „Man will die eigenen Leute spielen sehen“

Von: Dieter Priglmeir

Nicht mehr Sportlicher Leiter: Hans Faltermaier (r.). © Christian Riedel

Der FC Eitting bleibt seiner Linie treu. Der Verein setzt auf Spieler aus der Gegend und der eigenen Jugend. Dafür ist Neudecker sogar bereit, in der Kreisklasse zu spielen.

Eitting – Große Zeiten hat der FC Eitting hinter sich – sogar so große, dass sich mal ein Vereinsfunktionär bei der Heimatzeitung meldete, man möge doch den FC Erding bitte nicht mit FCE abkürzen. Denn es gebe nur einen wahren FCE im Landkreis. Wir haben das zwar nicht getan, aber so schlecht waren damals seine Argumente nicht. Eitting war als Bezirksoberligist die unumstrittene Nummer eins in der Region, hatte sogar den TSV Buchbach in der Relegation bezwungen. Längst vorbei. Inzwischen hat der Verein eine stabile Position in der Kreisliga – allerdings mit immer wieder mal unruhigen Zeiten. Der letzte Kracher ist erst ein paar Wochen her. Denn Hans Faltermaier ist nicht mehr Sportlicher Leiter.

„Das stimmt“, bestätigt er, „mehr will ich dazu aber nicht sagen, das haben wir intern so ausgemacht“. So intern, dass es der Verein nicht mal für nötig befand, die Öffentlichkeit zu informieren. Und so intern, dass Faltermaier nicht mal beantworten wollte, ob er freiwillig ging oder gegangen worden ist.

Ersteres sei der Fall gewesen, sagt nun Reinhard Neudecker, der gemeinsam mit Wolfgang Ettl die Leitung der Abteilung kommissarisch übernommen hat. Er bedauere Faltermaiers Entscheidung: „Es ist immer schade, wenn jemand geht, der ehrenamtlich so viel geleistet hat.“

Das Ganze erinnert ein wenig an den Herbst 2018. Auch damals endete die Amtszeit eines Fußballchefs vorzeitig: Gerhard Schrödl warf die Brocken hin, wollte aber ebenfalls keine Stellungnahme abgeben. Man spekulierte, dass Schrödl nicht mit der von der Mannschaft initiierten Trennung von Trainer Zoran Mikerevic einverstanden gewesen war.

Reinhard Neudecker. © fcf

„Man will die eigenen Leute spielen sehen.“

Auch diesmal – so ist aus Fußballkreisen zu hören – ging es um den Trainer beziehungsweise darum, wie mit ihm umgegangen wird. Wie berichtet, wird Spielertrainer Markus Weber nach der Saison den Verein verlassen. Vergeblich hatte er um Unterstützung gebeten, nachdem klar war, dass seine beiden Co-Trainer Felix Zehetmeier und Michael Pech nach Saisonende aufhören werden. Also hat Weber den Hut genommen. Für ihn kommt nun Thomas Zellermeyr (wir berichteten). Nach einem Gespräch mit dem derzeitigen Coach des SV Marzling war für Weber klar: Das wird nicht funktionieren. Als zweiter Mann werde er nicht bleiben. Faltermaier, der durch die Freundschaft seiner Tochter auch privat mit Weber eng verbunden ist, dürfte die Entwicklung in den vergangenen Wochen gar nicht gefallen haben.

Ein weiterer Knackpunkt soll die Frage gewesen sein, in welche Richtung der FC Eitting künftig geht. Man munkelt, dass in Faltermaiers Augen zu viele mitgeredet haben. Die Richtung ist aber klar. Neudecker formuliert es so: „Wir möchten die aktuell gute Mannschaft mit jungen Kräften aus dem Nachwuchs zu einem top Kollektiv ergänzen. Der Kern und der Zusammenhalt der Mannschaft ist hervorragend und ein guter Nährboden für Talente.“ Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass es bei uns im Dorf nicht so interessiert, ob wir ein Bezirksligist sind. Man will die eigenen Leute spielen sehen.“ Vorbei sollen die Zeiten sein, in denen zum Beispiel in Derbys wie gegen Langengeisling nur ein einziger Eittinger auf dem Platz steht – und zwar im FCL-Dress. Eine Zeit, die Neudecker als „bitter“ bezeichnet, allerdings auch nicht völlig verteufeln will. Ehemalige Bayernliga-Spieler wie Höferth, Pummer und Schenk zu holen – „das liegt zwar nicht im Gen-Pool des FC Eitting, aber ohne solche Verpflichtungen hätten wir keine Kreisliga-Mannschaft gehabt und die Zweite sowieso abmelden müssen“, erklärt er. „Das ist halt das Problem, wenn jahrelang nichts aus der Jugend hochkommt.“

Jetzt aber wolle der FCE zurück zur alten Identität. Die Steilvorlage hierfür liefert die eigene A-Jugend, aus der elf Spieler in die Herrenmannschaft wechseln. „Wir sehen da ein Riesenpotenzial. Es ist uns ein großes Anliegen, die Jungs zu integrieren.“, sagt Neudecker. „Wir werden darauf extrem den Fokus legen. Auch auf die Gefahr hin, dass es sportlich schwierig wird? „Eher würden wir den Abstieg in die Kreisklasse hinnehmen, als von diesem Ziel abzurücken“, sagt Neudecker. Die Jugend habe absoluten Vorrang.

„Viele unserer Spieler haben diesen FC Eitting ja noch gar nicht erlebt“

Gegenüber der Heimatzeitung hat der scheidende Trainer Weber schon angemerkt, man möge doch die erfahrenen Spieler dabei nicht vergessen. Und Neudecker dementiert zumindest nicht, dass es da auch viele Diskussionen mit Faltermaier gab. Aber es führe kein Weg an einer Veränderung vorbei. Was die Identifikation zum Verein anbelange, wolle man wieder zurück zu der Zeit vor 2015. „Viele unserer Spieler haben diesen FC Eitting ja noch gar nicht erlebt“, sagt Neudecker und schwärmt von dem einst so verschworenen Haufen. „Da wollen wir wieder hinkommen. Ob sie aus Eitting sind oder nicht, ist eigentlich egal. Aber wir brauchen Leute, die mit Leib und Seele den FCE verkörpern, damit wir auch die vielen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können.“ Natürlich sei der jetzigen Abteilungsleitung bewusst, dass der Nachwuchs das nicht alleine stemmen könne. „Einige werden auch wegen des Studiums gar nicht so oft da sein. Und nicht jeder A-Jugendspieler kann sofort in der Kreisliga spielen“, sagt Neudecker. Deshalb setze er ja auch auf bereits etablierte Stammkräfte.

Eine Schlüsselrolle wird dabei Frede Neudecker spielen, der sich auch in den vergangenen Monaten bezüglich der Personalpolitik zu Wort gemeldet haben soll. Sportlich ohnehin unumstritten soll der ehemalige Landesliga-Spieler die Leitfigur der Mannschaft werden. Dass der 30-Jährige Angebote von anderen Vereinen hatte, bestätigte auch sein Bruder Reinhard, „aber er bleibt bei uns“. Bei Felix Zehetmeier ist das noch nicht sicher, auch er hat dem Vernehmen nach ein Angebot als Spielertrainer. Neudecker wollte dazu nichts sagen, möchte ihn nach seiner Verletzung auch künftig im blau-weißen Trikot sehen. Und auch Spieler wie Chris Härtl oder Lucas Bruckbeck, der zudem gemeinsam mit Frede Neudecker die A-Jugend trainiert, seien „essenziell für die Zukunft des FCE“. An deren Seite könnten sich Spieler wie Patrick Biener, der vergangene Woche in der A-Klasse eine starke Partie bot, entwickeln. „Da kommen richtig gute Leute nach“, sagt Reinhard Neudecker, nennt als weiteres Beispiel die Noll-Brüder. Man müsse nun eben die richtige Mischung finden. Leicht sei das nicht. Er und sein Co-Partner Wolfgang Ettl hätten derzeit eine sehr gesprächsintensive Phase. Denn bei aller Hoffnung, dass der FCE mal wieder der alte wird, Neudecker ist auch Realist. „Früher saßen wir beim Fischerbräu zusammen. Es wurde gefragt, wer in der neuen Saison weitermacht. Nach zwei Minuten war das erledigt. Diese Zeiten sind definitiv vorbei.“ (Dieter Priglmeir)