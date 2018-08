Eittinger mit Unentschieden zur Heimpremiere

Obenauf waren die Eittinger in dieser Szene. Am Ende mussten sie sich bei ihrer Heimpremiere gegen Vötting mit einem Remis begnügen.

1:1 gegen den SV Vötting

von Matthias Spanrad schließen

Zur Heimpremiere mussten sich die Eittinger mit einem Punkt zufrieden geben. Für mehr als ein 1:1 gegen den SV Vötting reichte es nicht.

FC Eitting - SV Vötting (1:1)

Mit einem Zähler zufrieden geben mussten sich die Eittinger zur Heimpremiere. „Das Ergebnis war so gerecht“, fasste FCE-Vorsitzender Fred Neudecker zusammen. Während die Gäste mehr Ballbesitz hatten, war Eitting bei Kontern immer gefährlich – und ging zunächst in Führung: Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum legte sich Vöttings Christian Haas den Ball zu weit vor, Manuel Gröber sagte Danke und staubte ab (55.).

Vor allem nach dem Seitenwechsel waren die Gäste am Drücker. Jonas Sittenauer und Sebastian Pflügler vergaben aber beste Chancen jeweils im Doppelpack. Knapp zehn Minuten vor dem Ende sicherten sich die Vöttinger dann aber doch noch einen Zähler. Nach einer scharfen Hereingabe von Michael Düber drückte Christian Pflügler den Ball zum 1:1 über die Linie (78.). Fünf Minuten vor dem Ende zeigte Eittings Torwart Christoph Kressierer noch eine tolle Parade gegen einen strammen Sittenauer-Schuss.