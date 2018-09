Live-Ticker: FC Erding durstet nach Wiedergutmachung gegen Eichstätt II

Aupperle: „Wir sind ein angeschlagener Boxer“

Nach der Niederlage gegen den FC Finsing, hat der FC Erding nun die Möglichkeit der Wiedergutmachung gegen den VfB Eichstätt II.

Erding – Das war schon eine herbe Schlappe am vergangenen Wochenende für die Bezirksliga-Kicker des FC Erding. Heimspiel, großes Landkreis-Derby gegen den FC Finsing – und dann setzte es eine saftige 1:5-Watschn. Möglichkeit zur Wiedergutmachung besteht an diesem Samstag um 15 Uhr zuhause gegen VfB Eichtstätt 2. Ein Kellerduell zwischen dem 13. und dem 15. der Tabelle.

„Wir sind ein angeschlagener Boxer“, sagt FCE-Coach Fabian Aupperle, der personelle Veränderungen ankündigt, die er aber noch geheim halten will. Zudem hat er unter der Woche intensiver als je zuvor in dieser Saison trainieren lassen. Das begründet er damit, dass die Mannschaft derzeit auch aufgrund einiger Verletzter und Urlauber, die nun langsam zurückkehren, nicht in der Lage ist, über die vollen 90 Minuten frisch und konzentriert zu bleiben.

Das sei auch bei der Derby-Pleite gegen Finsing ein Problem gewesen. „Bis zum 1:3 war es noch o.k.“, sagt Aupperle, „da hatten wir noch Torchancen. Ab der 60., 70. Minute waren wir aber zu lethargisch. Ab da war es nicht sonderlich gut, ein gewisses Ergeben“. Das Finsing-Spiel an sich habe er unter der Woche „gar nicht tief thematisiert. Das war am Tag drauf vergessen.“

Auch wenn die Eichstätter Reserve derzeit im Keller zwei Punkte hinter den Erdingern liegt, scheint sie derzeit das bessere Momentum zu haben. „Sie haben die letzten drei Spiele nicht verloren, haben dreimal unentschieden gespielt. Sie fahren mit einem positiven Gefühl nach Erding“, erwartet Aupperle. Sein Team stehe nach drei Niederlagen in Serie dagegen mit dem Rücken zur Wand.

Der Erdinger Spielertrainer warnt vor seinem ebenso auf dem Platz agierenden Trainerkollegen Julian Scholl. Außerdem habe es vor allem der Sturm der Eichstätter Regionalliga-Reserve in sich. Ihr Zielstürmer sei Patrick Roth. „Drumrum spielt der Benedikt Vollnhals, der schon vier Mal getroffen hat. Gerade im Sturm sind sie stark“, weiß Aupperle.

FCE-Kader:

Aksoy, Dörhöfer, Fitzpatrick, Buchauer, Haberl, Kurz, Mujezinovic, P. Bucher, Bertsch, Sattelmayer, Zink, Lanzendorfen, Bello, Aupperle, Kronseder, M. Geigerseder, Herrmann.