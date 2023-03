„Komischer Kopfball“ kurz vor Schluss: FC Erding verpasst Überraschung gegen Primus Neufahrn

Von: Tobias Fischbeck

Geisling jubelt nach dem Tor von Thomas Perzl zum 1:1 gegen Schwaig. © Christian Riedel

SpVgg Eichenkofen – FC Moosinning 3 1:2

Im ersten Durchgang hatte Eichenkofen viele gute Chancen. Nach einer halben Stunde sorgte Patrick Luberstetter per Weitschuss für das 1:0 der Gäste. „Die haben das taktisch klug gespielt. Wir haben das Spiel gemacht, und die machen aus einer Chance ein Tor“, so Eichenkofens Thommy Frieß. Neun Minuten nach Wiederbeginn legte Elias Bauer das 2:0 nach. Der Anschluss durch Josef Ippisch kam zu spät (81.). Zu allem Überfluss sah Ippisch nach Abpfiff noch Rot. „Wir waren überlegen. Es ist unsere eigene Dummheit gewesen heute“, so Frieß.

FC Schwaig 2 – FC Langengeisling 2 2:3: Joker Vincent Stenzel beglückt seine Geislinger

Zunächst ging Schwaig durch Leon Roth nach 16 Minuten per direkt verwandeltem Freistoß in Front. In der 25. Minute glückte den Gästen durch Thomas Perzl aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich. Nach einer Stunde drehte Julian Bloch die Partie zugunsten der Geislinger.

Sebastian Brummer brachte nach einem Doppelpass Schwaig in der 64. Minute mit dem 2:2 zurück. Nach der Gelb-Roten Karte für Schwaigs Carlos da Silva aber sorgte der eingewechselte Vincent Stenzel doch noch für das Geislinger 3:2, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. „Es war ein ziemlich umkämpftes und spannendes Spiel mit einem glücklichen Gewinner“, so Schwaigs Sprecher Rainer Hellinger.

SV Hörlkofen – RW Klettham 2 6:1: Karpfingers Hattrick

Nach einem Kantersieg für Hörlkofen sah es zunächst nicht aus. In der 22. Minute war RW durch den ehemaligen Hörlkofener Florian Förg per Alleingang in Führung gegangen. Doch mit einer sehenswerten Direktabnahme aus acht Metern glückte Felix Kressierer kurz vor der Pause der Ausgleich. Moritz Neumann drehte die Partie zugunsten der Mannschaft von Christoph Böning (48.). Erneut Kressierer legte mit einem leicht abgefälschten Schuss das 3:1 nach.

Es folgte der große Auftritt des eingewechselten Felix Karpfinger. Er markierte in der 63., 82. und 89. Minute einen lupenreinen Hattrick. „Klettham hat in der zweiten Halbzeit abgebaut, daher geht der Sieg so in Ordnung“, sagte Böning.

FC Erding – FC Neufahrn 0:1

Der FC Neufahrn ist weiterhin das Maß der Dinge. Dabei hatte Erding durch Luke Feusers Kopfball in der 75. Minute die große Chance zur Führung gehabt. Doch Neufahrn reichte ein spätes Tor in der 86. Minute durch Tufan Cizeks Kopfballaufsetzer. „Die Platzverhältnisse haben noch nicht so viel hergegeben.

Wir haben kämpferisch gut dagegen gehalten, und in der ersten Halbzeit hatten wir auch die besseren Chancen. Ein Punkt wäre auf alle Fälle verdient gewesen, aber dann verlierst Du wegen so eines komischen Kopfballs“, bedauerte Erdings Trainer Andreas Ostermair.

FC Eitting 2 – SV Walpertskirchen 2 4:1

Schon in der 8. Minute brachte Maximilian Heilmeier Eitting in Führung. Vier Minuten vor der Pause legte Sebastian Simmet per Kopf das 2:0 nach. Zwar verkürzte Bastian Speer nach einem FC-Fehler in der 59. Minute auf 1:2, doch im direkten Gegenzug stellte Doppelpacker Heilmeier den alten Abstand wieder her (3:1). In der Schlussminute machte Jakob Heß vom Elfmeterpunkt mit dem 4:1 alles klar. Zuvor war Christian Westermair im Strafraum gefoult worden. „Wir wussten, dass es für die um viel geht und haben uns schwergetan. Wir hatten nicht viele Chancen. Aber die, die wir hatten, haben wir auch genutzt“, so Eittings Coach Matthias Kugler.

FC Finsing 3 – SpVgg Neuching 0:2

Finsing bleibt Schlusslicht. Dass es gegen Neuching nichts zu holen gab, lag auch am frühen und aus FC-Sicht äußerst fragwürdigen Platzverweis von Michael Greiner nach 15 Minuten. In der 32. Minute geriet die Mannschaft von Florian Hack durch das Tor von Johannes Graf in Rückstand.

Graf war den Finsingern enteilt und traf im Eins gegen Eins mit dem Torhüter. Nach 62 Minuten machte Deniz Coskun mit dem 2:0 für Neuching alles klar. Hierbei machte Finsings Torhüter Alexander Brychcy eine unglückliche Figur: Nach einem Freistoß rutschte ihm der Ball unten durch. „Nach diesem unberechtigten Platzverweis waren wir gegen den Dritten einfach chancenlos“, sagte Trainer Hack. (Tobias Fischbeck)