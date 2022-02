Aufbruchstimmung beim FC Erding: Fünf Neuzugänge - und zweite Mannschaft ab Sommer

Verein richtet Blick nach vorn

Von Wolfgang Krzizok

Nach Jahren des Niedergangs: Der FC Erding blickt wieder zuversichtlich in die Zukunft.

Erding – Für diese Saison haben die Fußballer des FC Erding den Klassenerhalt in der A-Klasse aus Ziel ausgegeben. Derzeit steht das Team auf Rang neun, allerdings nur drei Zähler vom Relegationsrang entfernt. Doch auf Sicht will der Verein den Aufstieg ins Visier nehmen und wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Dazu sind jetzt schon erste Weichen gestellt worden.

Die Wintervorbereitung beim FC Erding hat am Wochenende mit einer Teambesprechung begonnen. Am Dienstag startete die Vorbereitung im Freien auf dem neuen Kunstrasenplatz im Gerd-Vogt-Sportpark. Höhepunkt der Vorbereitung soll das Trainingslager vom 24. bis 27. Februar im tschechischen Pilsen werden.

„Unsere Ziele haben wir klar definiert“, berichtet der Sportliche Leiter Max Malterer. „An erster Stelle steht natürlich der Klassenerhalt, und gerade nach den letzten Ergebnissen sind wir sehr zuversichtlich.“ Zweites Ziel sei „Teambildung und die Vorbereitung auf nächste Saison.“ Da will der FC Erding nämlich wieder eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb schicken. Daher stünden besonders das Teambuilding und die Kaderzusammenstellung im Fokus. „Damit einhergehend soll auch das Image der Vereins stetig verbessert werden“, betont Max Malterer.

Der Sportliche Leiter präsentiert als Neuzugänge André Mazic, Felix Malterer, Maximilian Lang, Rafael Blazquez-Jimenez und Willi Müller, die alle vom SV Wörth 2 gekommen sind. „Alle hatten bereits ein enges Verhältnis zum FC, haben sogar schon hier gespielt und wohnen auch in Erding“, stellt Max Malterer fest. „Damit haben wir den ersten Schritt für das langfristige Ziel getan, Erdinger Spieler auch wieder für den FC Erding auf dem Platz zu haben.“ Das Quintett ist noch gesperrt und erst ab ab Mitte/Ende April spielberechtigt.

Auch will der FCE verstärkt den Nachwuchs einbauen. So werden Luke Feuser und David Gärtner, die beide im Kader A-Jugend der JFG Sempt Erding stehen, in der Rückrunde bei der Herrenmannschaft trainieren. Dort sollen sie ihre Einsatzzeiten bekommen, Spielpraxis werden sie allerdings auch weiterhin bei der JFG sammeln. „Wir sehen in beiden großes Potenzial für die Zukunft und wollen sie so schnell wie möglich in die Herrenmannschaft integrieren, natürlich mit dem besonderen Fokus auf die nächste Saison“, sagt Max Malterer, der sehr bedauert, dass der FCE auch einen Abgang zu verzeichnen hat: Thomas Frieß wechselt zum Stadtrivalen SpVgg Eichenkofen. „Nach vielen Gesprächen hat sich Tommy leider dazu entschlossen den FCE zu verlassen“, bedauert der Sportliche Leiter. „Das schmerzt nicht nur sportlich, sondern auch auf der organisatorischen Seite, wo er viel gemacht hat. Natürlich wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Besonders freut sich Max Malterer darüber, dass der FCE zur Saison 2022/23 auch eine zweite Mannschaft melden wird. Hierfür haben wir auch schon einen Trainer gefunden – Dan Kohlmann“, berichtet er stolz. „Er kennt den Verein in- und auswendig und hat bereits höherklassig gespielt. Besser hätten wir die Position nicht besetzen können, und darüber sind wir natürlich sehr glücklich.“ Zunächst steht allerdings der Kampf um den Klassenerhalt im Mittelpunkt.

Testspiele

Samstag, 19. Februar, 16 Uhr beim FC Wang; Sonntag, 20. Februar, beim FSV Steinkirchen; Sonntag, 6. März, 14.30 Uhr beim TSV Isen.

Weitere Vorbereitungsspiele sind aufgrund der Platzverhältnisse noch in der Absprache.