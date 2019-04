FC Erding ohne Torwart

Fußball

Beim Absteiger herrscht Spieler-Notstand.

Erding – Einen schweren Schlag musste der FC Erding mit dem Abstieg hinnehmen. „Das ist ja nicht von heut auf morgen passiert, die zwei Niederlagen waren nicht ausschlaggebend“, erklärt Trainer Fabian Aupperle. „Wir haben nur einen Punkt in der Rückrunde geholt, das ist dann einfach zu wenig, auch wenn viele enge Spiele dabei waren.“

Oft sei sein Team in Führung gegangen, um dann in der zweiten Halbzeit einzubrechen, wie zuletzt gegen Manching, als man nach einem 1:0 noch 1:6 verloren hat. „Da merkt man der Mannschaft einfach die fehlende Erfahrung an. In den entscheidenden Momenten sind wir nicht präsent genug. Das darf aber kein Alibi sein.“

Nun gilt es den Blick nach vorne zu werfen. „Wir dürfen keinen Schritt weniger machen, nur weil wir abgestiegen sind.“ Aupperle will die Saison ordentlich zu Ende bringen. „Die Spieler können sich dem neuen Trainer präsentieren oder interessant für andere Vereine machen.“

Eine große Bühne wird das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Eching bieten, denn der TSV befindet sich nicht nur mitten im Aufstiegskampf, er ist auch seit fünf Spielen ungeschlagen. „Sie sind die Mannschaft der Stunde“, weiß Aupperle. Seine Mannschaft könne aber befreit aufspielen. Die gefühlt halbe Mannschaft wird das allerdings nicht zeigen können, denn mit Matthias Kurz, Eddy Ryan, Attila Lanzendorfen, Bastian Kronseder und Torwart Deniz Aksoy fallen fünf Spieler aus. Nicht so einfach bei einem dünnen Kader. Vor allem der Ausfall von Aksoy wiegt schwer. „Wer ihn ersetzen wird, wissen wir noch nicht“, sagt Aupperle, da die Ersatzmänner Tobias Hunn und Timo Dörhöfer wohl nicht können. Aus der Zweiten wird er keine Spieler einsetzen, da sie mitten im Abstiegskampf steckt. „Wir wollen sie nicht schwächen, sondern wollen die Zweite eher stärken.“

Tipp: 3:0 für Eching

FCE-Kader:

Fitzpatrick, Zink, Haberl, Sattelmayer, Paul Bucher, Bertsch, Hermann, Bello, Mujezinovic, Arslan, Stärkl, Zehner, Getnet, Billali, Steck.