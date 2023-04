A-Klasse: Zwei Elfmeter bescheren dem FC Erding Sieg im Nachholspiel

Der FC Erding jubelt nach verwandeltem Elfmeter durch Maxi Ostermeir (re.) © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FC Erding wurde seiner Favoritenrolle im knappen Nachholspiel der A-Klasse 7 bei Schlusslicht SV Walpertskirchen 2 gerecht.

Erding – Auch wenn der Sieg mit 2:1 (1:1) knapp ausfiel und durch zwei Elfmeter sichergestellt wurde, was zählt, sind die drei Punkte. „Es war ein sehr intensiver Arbeitssieg, und wir waren ehrlich gesagt überrascht, wie stark Walpertskirchen war“, sagt Erdings Sportlicher Leiter Max Malterer. „Die Leistung, die sie gebracht haben, entspricht nicht dem Tabellenplatz.“ Über weite Strecken war der SVW spielbestimmend. Mit einem von Maxi Ostermair (r.) verwandelten Foulelfmeter ging dennoch Erding in Führung. Kurz vor der Pause glich Andreas Stangl aus, aber erneut Ostermair per Strafstoß machte den Sieg perfekt (64.).