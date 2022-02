FC Erding gewinnt durch kurioses Eigentor - Trainingslager in Pilsen

Bereiten sich auf die Rückrunde vor: Die Fußballer des FC Erding (Archivbild). © FuPa / Christian Riedel

Auch die A-Klassenfußballer des FC Erding bereiten sich auf die Rückrunde vor. Nach zwei Testspielen reist die Mannschaft am Donnerstag nach Pilsen.

Erding – Die erste Vorbereitungswoche haben die A-Klassenkicker des FC Erding absolviert. Neben drei Trainingseinheiten fanden zwei Testspiele statt.

Dabei trennte man sich auf dem Kunstrasen im Gerd-Vogt-Sportpark vom FSV Steinkirchen mit einem 1:1-Unentschieden. Die erste Halbzeit gehörte klar den Gästen, die zeigten, warum sie noch um die Meisterschaft mitspielen. Doch die Erdinger Defensive stand im Wesentlichen gut und konnte einen Gegentreffer vermeiden.

Belohnt wurde Steinkirchen trotzdem kurz nach dem Seitenwechsel durch das 1:0 von Ibrahim Krraki. Die Kreisstädter spielten danach gefälliger und konzentrierter nach vorne und waren im zweiten Abschnitt ebenbürtig. FCE-Akteur Tobi Steiger sorgte schließlich nach einer guten Stunde für den verdienten Ausgleich. Beide Teams hatten noch weitere Chancen, letztlich blieb es aber bei dem leistungsgerechten Ergebnis.

Tags darauf trat Erding beim Freisinger A-Klassisten FC Wang an. In einer torreichen ersten Halbzeit trafen Abwehrspieler Oliver Kluth sowie Stürmer Fatih Budakoglu per Elfmeter zweimal zur grün-weißen Führung, doch glich Wang jeweils fast postwendend aus. Mit einer schönen Direktabnahme stellte Co-Trainer Lou Scheidl mit dem Pausenpfiff auf 3:2.

Nach dem Wechsel tat sich nicht mehr so viel, besonders die Kreisstädter hatten mit schweren Beinen zu kämpfen. Trotzdem reichte es aufgrund einer stabilen Defensive und durch ein kurioses Eigentor der Hausherren zum 4:2-Auswärtssieg für den FC Erding. Trainer Andi Ostermair setzte dabei neben dem bewährten Kader auch die Neuzugänge Maxi Lang, Willi Müller und Andre Mazic ein. Am Donnerstag reist der FCE-Tross zu einem viertägigen Trainingslager ins tschechische Pilsen. ras