FC Finsing: Häfele bleibt Coach – auch Co-Trainer Gasda sagt zu

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Der FC Finsing blickt nach oben – in jeder Beziehung: in der Fußball-Bezirksliga Ost, wo der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz steht, und zum MTV Berg, wo am morgigen Samstag um 14.15 Uhr das erste Vorbereitungsspiel stattfindet.

Finsing – Bereits seit 1. Februar ist der FCF im Training. Vier Mann sind laut Pressesprecher Robert Hartmann neu im Kader des Bezirksligisten: Vincent Schäfer kam aus Dornach. Lucas Niklas wechselte vom FC Schwaig. Bastian Schätzl und Manuel Fuchs stoßen aus der eigenen Reserve ins Team. Abgänge hat die Mannschaft nicht zu verzeichnen. Die wichtigste Personalie aber betrifft den Coach: „Bernd Häfele wird auch in der neuen Saison unser Trainer sein“, gab Hartmann bekannt.

Jetzt gilt für Häfele und seinem spielenden Co-Trainer Stefan Gasda, der ebenfalls verlängert hat, volle Konzentration auf die laufende Saison. Am 10. März beginnt der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost, der mit nur einem Punkt Rückstand alles andere als aussichtslos ist. Zuerst gilt es gegen den FC Töging die Heimstärke (Platz fünf in der Heimtabelle) zu beweisen, dann kommt es beim Landkreisrivalen FC Langengeisling zu einer Schlüsselpartie.

Deutlich besser steht die Finsinger Zweite in der Kreisklasse da. Im Jahr zuvor gerade noch in der Relegation dem Abstieg entronnen, liegt die Reserve heuer mit Platz vier zwar deutlich hinter dem Spitzentrio (neun Punkte Rückstand), aber zumindest von der Platzierung her deutlich vor den Relegationsrängen, die sechs Punkte entfernt sind. Personell habe sich nichts geändert, berichtet Trainer Thomas Bonnet. Allerdings freue er sich auf das Comeback der Langzeitverletzten Andi Simml und Stefan Jell: „Das sind zwei wichtige Säulen in unserem Spiel.“ Benedikt Schiwietz und Luca Stark seien gerade in der Reha und dürften im Laufe der Rückrunde wieder dazustoßen. Finsings Zweite beginnt am Dienstag mit dem Training, die Dritte schon tags zuvor (pir).

Weitere Testspiele

FC Finsing 1: 16. Februar, 20 Uhr, beim SC Kirchheim; 18. Februar, 14 Uhr bei Grüne Heide Ismaning; 21. Februar, 20 Uhr in Poing; 28. Februar, 19 Uhr in Egmating; 4. März, 14 Uhr in Neuried; 5. März, 17 Uhr gegen BSG Taufkirchen (in Langengeisling). FC Finsing 2: 18. Februar, 17 Uhr, bei Grüne Heide; 25. Februar, 14 Uhr beim TuS Oberding; 5. März, 14 Uhr beim FC Ebersberg; 11. März, 14 Uhr in Markt Schwaben; 18. März, 13 Uhr in Vötting.