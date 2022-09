Niederlage in letzter Minute: Finsing-Reserve kassiert bitteres 2:3

Von: Helmut Findelsberger

Da war die Finsinger Welt noch in Ordnung: Torschütze Manuel Fuchs (2. v. l.) und Michael Helneder (2. v. r.) freuen sich über den Führungstreffer zum 2:1. Die Hallbergmooser (v. l.) Marlon Judik, Torwart Devid Kerciku und Tobias Bracht haben hier das Nachsehen, dürfen aber am Ende einen 3:2-Sieg bejubeln. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Eine ärgerliche und unglückliche 2:3-Heimniederlage hat der FC Finsing 2 am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den VfB Hallbergmoos 2 kassiert.

Finsing – Zunächst lief alles nach Plan für das Team von Thomas Bonnet in einem sehr guten und ansehnlichen Kreisklassenspiel. Nach 18 Minuten brachte Felix Loskot die Gastgeber 1:0 in Führung, als er am langen Pfosten einköpfte. Die Hallberger reagierten in der 31. Minute. Julian Gebhard gelang der Ausgleich. Er traf von der Sechzehner-Kante mit links ins lange Eck. Doch nur Sekunden nach dem Ausgleich erzielte Manuel Fuchs die erneute Führung für Finsing,

Noch keine Minute war nach Wiederanpfiff gespielt, da kam der Aufsteiger durch Marc Gundel zum 2:2. In der Folge hatten beide Teams ihre Chancen. In der 89. Minute scheiterte Finsings Loskot am Pfosten. Im direkten Gegenzug schlug Hallbergmoos durch Marc Winkelmann zu – 3:2.

Die letzte Chance vergab Finsing, als Fuchs nur die Latte traf. „Ich glaube, die Latte wackelt jetzt immer noch. Ein Unentschieden wäre schon gerecht gewesen. Aber Hallbergmoos war die beste Mannschaft, die bislang da war in dieser Saison“, analysiert Bonnet, der es mit seiner Mannschaft verpasst hat, mit dem Spitzenduo Altenerding und Klettham an Punkten gleichzuziehen. (fis)