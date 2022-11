„Sechs-Punkte-Spiel, das wir auf gar keinen Fall verlieren wollen“ – FC Finsing baut auf Heimstärke

Im Vorwärtsgang: Nur selten konnten sich André Huber (l.) und seine Finsinger Teamkollegen in Moosinning so durchsetzen. Gegen Buchbach soll das heute anders werden. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Sein letztes Heimspiel des Jahres bestreitet heute um 20 Uhr Bezirksligist FC Finsing und möchte dabei gegen die U23 des TSV Buchbach Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage nehmen.

Finsing – „Gegen einen direkten Konkurrenten müssen wir punkten“, sagt Stefan Gasda. Der Co-Trainer des Tabellenvorletzten hofft darauf, dass seine Mannschaft wieder die Tugenden abrufen kann, die Finsing auf eigenem Platz stets ausgezeichnet haben. „Wir wissen um die Heimstärke der Finsinger, das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das wir auf gar keinen Fall verlieren wollen. Eine Mannschaft, die hinter uns steht, dürfen wir nicht vorbeiziehen lassen, deswegen wollen wir unbedingt einen Punkt mitnehmen“, gibt Buchbachs Trainer Yüksel Acipinar die Marschrichtung für seine Mannschaft vor, die nur einen Punkt vor Finsing liegt.

Acipinar hat alle Mann an Bord. Der zuletzt beruflich verhinderte Philipp Gohn steht auch wieder zur Verfügung. „Meine Jungs sind heiß, wir haben es gegen Srbija bis auf zehn Minuten sehr gut gemacht, da haben die Jungs gesehen, dass es auch ohne die Hilfe der Regionalligaspieler geht. Wir wollen ja dahin kommen, dass wir selbst als Mannschaft in der Bezirksliga bestehen können“, so Acipinar, der aber warnt: „Vorne haben die Finsinger einige Pfeile. Da müssen wir gut stehen und dann schauen, dass wir selbst zu Chancen kommen.“

„Ob er von Anfang an spielen wird, müssen wir abwarten“: Kapitän Leo Hölzl gibt sein Comeback

Bei den Hausherren, die noch auf Angreifer Philipp Tholl verzichten müssen, kehrt Kapitän Leo Hölzl nach überstandener Muskelverletzung zurück in den Kader. „Ob er von Anfang an spielen wird, müssen wir abwarten“, so Gasda. Klar ist hingegen, dass die Finsinger auch Wiedergutmachung für die blamable Leistung in Moosinning betreiben wollen. Gasda: „Das war eine Vollkatastrophe, echt peinlich. Man kann in so einem Derby schon verlieren, aber nicht 1:6. Bernd und ich waren richtig ratlos, das Ergebnis ist ja auch in dieser Höhe in Ordnung gegangen. Aber wir haben das Thema besprochen und einen Haken dahinter gemacht.“

Bei der Analyse des Gegners tun sich Häfele und Gasda allerdings schwer: „Das ist nicht ganz einfach. Die Buchbacher spielen fast jede Woche mit einer anderen Mannschaft. Aber eigentlich muss es uns egal sein, wer da kommt. Und wenn fünf Spieler aus der Regionalliga dabei sind, muss es uns erst recht Spaß machen.“ (buc)

Der FCF-Kader

Strunk, Schröder; Gasda, Eberhart, Fleischmann, Batljan; F. und L. Hölzl, Bachmeier, Hölzlein, Bluhme, Hennel, Huber, Engelhard, Walther; Fuchs, T. Simml, Rickhoff