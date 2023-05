Finsing trennt sich von Trainer Häfele

Von: Dieter Priglmeir

Muss frühzeitig gehen: Finsings Trainer Bernd Häfele © Sven Leifer

Sechs Spieltage vor Schluss hat sich der FC Finsing von Trainer Bernd Häfele getrennt. In der Partie beim TSV Dorfen, die am Samstag 1:5 verloren ging, standen bereits Thomas Götzberger und Stefan Gasda in der Coachingzone.

Finsing – FCF-Vorsitzender Florian Neubert würdigte Häfeles Arbeit in den vergangenen vier Jahren mit dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga als Höhepunkt.

Von den Aktiven sei aber der Wunsch nach einem neuen Impuls für die verbleibenden Punktspiele gekommen. Nach „unzähligen Sitzungen und Gesprächen“ habe der Vorstand gemeinsam mit Häfele die sofortige Trennung beschlossen. Bericht folgt. (pir)