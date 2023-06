Stefan Gasda verlässt Finsing: „Die Jungs brauchen frischen Wind“

Teilen

Stefan Gasda hört auf beim FCF. Möglicher Nachfolger könnte Thomas Götzberger werden. © FuPa

Trainer Stefan Gasda beendet seine Amtszeit beim FC Finsing. Als einen möglichen Nachfolger rät er den bereits im Verein tätigen Thomas Götzberger.

Finsing – Der FC Finsing muss sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Ost nach einem neuen Trainer umsehen. Stefan Gasda, der die Finsinger nach der Entlassung von Bernd Häfele zusammen mit Thomas Götzberger im Saisonfinish gecoacht hat, verlässt den Verein nach elf Jahren. „Ich habe am Mittwoch meinen Vertrag aufgelöst“, so der 31-Jährige.

„Ich denke, dass die Jungs nach dem Abstieg mal frischen Wind brauchen, und für mich wird es Zeit, eine neue Aufgabe anzunehmen. Das ganze Jahr war ziemlich stressig, vor allem natürlich die letzten Wochen.“

Gasda liegt schon das eine oder andere Angebot vor, eine Entscheidung hat er aber noch nicht getroffen: „Ich habe keine Eile, habe keinen Druck und bin für alle Dinge offen. Mir pressiert gar nichts.“

Welches Trainerteam wird nächste Saison an der Seitenlinie stehen?

Ein Abschied nach elf Jahren will freilich wohlüberlegt sein, und so erklärt Gasda dann auch: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich noch mal etwas anderes machen will, obwohl der Verein schon signalisiert hat, dass ich bleiben soll.“

Ob Götzberger (37) den Finsingern als Coach erhalten bleibt, steht indes noch nicht ganz genau fest, aber Gasda würde das auf jeden Fall befürworten: „Thomas wäre eine gute Wahl.“ (buc)