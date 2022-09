FC Finsing unterliegt Ligaprimus Kastl: nur knapp unter Augenhöhe

Der FC Finsing durfte zweimal in Kastl jubeln, verlor aber trotzdem. © Riedel

Der FC Finsing unterlag am Freitagabend bei Tabellenführer TSV Kastl 2:3 (1:2) und rutschte in der Tabelle der Bezirksliga Ost auf den zwölften Platz ab.

Finsing – Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele hat die Überraschung knapp verpasst: „Das war echt ein gutes Bezirksligaspiel von beiden Seiten“, resümierte Finsings spielender Co-Trainer Stefan Gasda, dessen Mannschaft gleich in der 2. Minute in Front gegangen war. Kapitän Leo Hölzl brachte einen Innenverteidiger in Bedrängnis, eroberte den Ball und schob zur Führung ein.

Doch der Landesliga-Absteiger musste sich nicht lange schütteln und konnte in der 13. Minute egalisieren, als Keeper Philipp Strunk einen strammen Weitschuss von Michael Renner gerade noch parieren konnte, der Abpraller aber Josef Sperrmann vor die Füße fiel: Der 22-jährige Neuzugang fackelte nicht lange und bugsierte die Kugel zum Ausgleich über die Linie. Und in der 26. Minute legte Sperrmann nach Vorarbeit von Dominik Grothe mit einem abgefälschten Schuss zum 2:1 gleich nach.

Finsing ließ sich vor 170 Zuschauern vom Rückstand nicht beeindrucken, spielte weiterhin gut mit, presste immer wieder erfolgreich und konnte sich in der Folge einige Halbchancen erarbeiten. Die beste Aktion hatte kurz vor dem Pausenpfiff Marko Batljan mit einem strammen Distanzschuss, den Kastls Torhüter Fabian Taube bei seinem ersten Saisoneinsatz zur Ecke klären konnte.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Gasda: „Unser Plan ist gut aufgegangen, wir haben kämpferisch und läuferisch voll dagegengehalten, aber Kastl ist ja keine Laufkundschaft.“ Markus Rickhoff hätte in der 77. Minute fast den Ausgleich erzielt, doch Schiedsrichter Daniel Gutmann vom FC Bayern München entschied auf Abseits. „Unser unserer Sicht war da kein Abseits, aber egal, weil der Torhüter ohnehin abwehren konnte“, ssgte Gasda.

Im Gegenzug gelang den Hausherren die Vorentscheidung durch Sebastian Spinner, der nach Balleroberung durch Philipp Grothe zum 3:1 traf. „Das war bitter, weil es der erste Schuss von Kastl nach der Pause war, der aufs Tor ging“, ärgerte sich Gasda. Eine Minute später entschärfte Strunk einen Freistoß von Spinner, In der 89. Minute durften dann aber die Gäste noch einmal jubeln: Nach einem langen Ball legte Thomas Götzberger auf Leon Engelhard ab, der aus fünf Metern zum 2:3 verwandelte. Letztlich kam der Anschlusstreffer aber zu spät. (buc)