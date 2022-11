„Hätten 6:2 gewinnen können“ – FC Finsing erzwingt Punktgewinn nach 0:2-Rückstand

Übermächtiger Gegner? Philipp Gohn (l.) schiebt den Finsinger Leon Engelhard beiseite. Am Ende holt der FC einen verdienten Punkt gegen Buchbach. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Finsing bleibt im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost: Die Mannschaft musste sich mit einem 2:2 gegen die U 23 des TSV Buchbach zufriedengeben, nachdem die Gäste zur Pause mit 2:0 in Front lagen.

Finsing – „Das war wirklich gut, wir hätten eigentlich 6:2 gewinnen können, aber die Chancenverwertung muss man der Mannschaft ankreiden“, sagte Co-Trainer Stefan Gasda. Bereits in der Anfangsphase hätten die Hausherren eigentlich in Führung gehen müssen, doch sowohl Leon Engelhard (4.), als auch Markus Rickhoff (12.) scheiterten allein vor Buchbachs Keeper Felix Seemann. „Es wäre ein ganz anderes Spiel geworden, wenn wir da 2:0 in Führung gegangen wären“, kommentiert Gasda.

Mit einem der ersten guten Angriffe gingen dann aber die Gäste in Front, als Johannes Schmauser einen Steckpass am Fünfer auf Alekzandar Sinabov ablegte, der den Ball sicher über die Linie drückte (25.). In der Folge hatten die Finsinger zwar ein paar Halbchancen, doch nun kontrollierten die Rot-Weißen weitgehend das Geschehen und legten in der 43. Minute den zweiten Treffer nach: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und einem schönen Schnittstellenpass war Sinabov mit seinem sechsten Saisontreffer zur Stelle. „Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und zum richtigen Zeitpunkt die Treffer erzielt“, so Buchbachs Trainer Yüksel Acipinar.

FC Finsing muss sich mit Punkt zufriedengeben: Chancenverwertung war in der zweiten Halbzeit das Problem

Nach der Pause ging dann aber noch mal ein Ruck durch die Heimmannschaft, die nun Angriff um Angriff auf das Buchbacher Gehäuse fuhr. „Da ist eine Welle nach der anderen auf uns zugekommen. Wir haben die Räume nicht mehr richtig besetzen können und waren hinten ziemlich beschäftigt“, gestand Acipinar, der analysierte: „Wir waren dann zu ängstlich und sind wieder ins alte Muster zurückgefallen. Das ist ein Lernprozess.“

Nachdem die Hausherren schon eine Vielzahl an Möglichkeiten ausgelassen hatten, traf Engelhard in der 58. Minute nach einem Querpass von Rickhoff mit dem Außenrist ins Kreuzeck. „Das war die Chance, die am schwersten zu verwerten war“, so Gasda, der in der 70. Minute den zweiten Treffer sah, als Florian Hölzl nach Zuspiel seines Bruders Leonhard aus fünf Metern einschob. In den letzten 20 Minuten blieben die Finsinger am Drücker, hatten auch eine Vielzahl an Standards, konnten aber Seemann nicht noch mal überwinden. (buc)