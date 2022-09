Finsing verschläft die erste Halbzeit: Vorjahres-Vize überrumpelt Aufsteiger

„Viel zu viele individuelle Fehler“

Von Markus Schwarzkugler schließen

Fluchtlicht in Finsing, aber keine Punkte. Der Fußball-Bezirksligist hat zuhause am Freitagabend 1:3 gegen den ESV Freilassing verloren, für den es der zweite Dreier in Folge war.

Freilassing/Finsing – Die Freilassinger wollen in den kommenden Wochen alles daran setzen, vorne dran zu bleiben, die Finsinger werden – trotz ihres guten Beginns am Freitagabend vor nur 40 Zuschauern – ihre Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Teams holen müssen.

„Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie die Klasse halten“, machte ESV-Coach Albert Deiter nach dem Spiel dem FCF Mut.

Dessen spielender Co-Trainer Stefan Gasda war trotzdem bedient: „Wir haben die erste Halbzeit vollkommen verschlafen und viel zu viele individuelle Fehler gemacht – und gehen dann verdient mit 0:3 in die Halbzeit. Blöd, dass uns das gegen den für mich besten Gegner der Liga passiert ist“, bedauerte Gasda.

Bei den Eisenbahnern blieben zur Pause die angeschlagenen Akteure Andreas Högler (Kapitän) und Robert Schiller in der Kabine. Doch Achtung, liebe Dorfener: Bis zum Heimspiel am kommenden Samstag (16 Uhr) gegen den TSV dürften sie wieder von Anfang an dabei sein.

Doch nun zur Partie: Der ESV bekam das Spiel gegen den FCF nach anfänglichen Problemen gut in den Griff, und Max Streibl setzte mit einem Lattenschuss nach Schiller-Hereingabe gleich ein Ausrufezeichen. Folgerichtig gingen die Gäste in der 22. Minute in Front, als Maik Gunawardhana zum Freilassinger 1:0 abstaubte.

In den letzten fünf Minuten vor der Pause machte der Vorjahresvizemeister mit einem Doppelschlag alles klar. Linksfuß Niko Otto verwandelte einen 18-Meter-Freistoß aus halbrechter Position ebenso gefühlvoll wie sehenswert über die Mauer zum 2:0 (40.), und Rodi Hussein schloss einen Konter im Anschluss an einen Finsinger Eckball mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:0 ab (43.) – Goalie Philipp Strunk war zum dritten Mal geschlagen.

In Durchgang zwei „war es kein gutes Spiel mehr“, gab Freilassings Deiter offen zu, „auch wenn wir schon noch Möglichkeiten zum 4:0 hatten“. Stattdessen fiel auf der anderen Seite der Finsinger Ehrentreffer durch Thomas Götzberger (86.). Das war freilich nur noch Ergebniskosmetik. (cs/mas)