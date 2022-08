Dank Keeper Schröder: Finsing erkämpft sich den ersten Dreier

Von: Helmut Findelsberger

Finsinger Held: Torwart Daniel Schröder bot eine überragende Partie – hier rettet er gegen Maxi Birnbeck. © Dominik Findelsberger

Einen begeisternden Schlagabtausch lieferten sich am Freitagabend der FC Finsing und der FC Langengeisling. Schröder wird zum Matchwinner.

Finsing – Mit 2:1 (2:0) Toren heimste der Liga-Rückkehrer Finsing verdient den ersten Saisondreier ein. Rund 250 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, angesichts jeder Menge hochkarätiger Tormöglichkeiten, knackiger Zweikämpfe und Spannung pur bis zur 96. Minute. So lange hatte der ausgezeichnete Schiedsrichter Mustafa Kücük spielen lassen.

FC Finsing gegen FC Langengeisling: Keine Verschnaufpause

Von Beginn an waren beide Teams auf Betriebstemperatur. Dominik Bluhme musste FCL-Kapitän Kilian Kaiser am Einschuss hindern. Im Gegenzug zielte Kilian Schmitt aus sehr guter Position vorbei. In diesem Ton ging es weiter rauf und runter. Stark auf die Reise geschickt, jagte FCL-Rückkehrer Maxi Birnbeck die Kugel übers FCF-Tor. Dann konnte Christian Brader im Geislinger Kasten einen Schmitt-Freistoß gerade noch über die Latte lenken. Nach der folgenden Ecke köpfte Thomas Götzberger freistehend vorbei. Dann ging’s rund auf der Gegenseite mit einem Geislinger Chancen-Viererpack: Zweimal brachten Finsinger noch ein Körperteil dazwischen, und gegen Kaiser verhinderte Torhüter Daniel Schröder innerhalb von Sekunden zweimal mit super Reflexen einen Treffer. Den machte dann für Finsing Schmitt mit einem Schuss aus zentraler Position flach ins linke Eck zum 1:0 (17.).

Es gab weiter kein Verschnaufen. Bei Finsing ließ Andre Huber mit knapp vorbeizischenden Schüssen aufhorchen, und bei einem Konter zwei gegen eins hätten er oder Schmitt einfach das 2:0 machen müssen. Das besorgte dann Huber in der 35. Minute mit einem Schuss von knapp außerhalb des Strafraums. Die letzten fünf Minuten gehörten Langengeisling. Vor allem der überall auftauchende Kaiser verlangte Schröder alles ab, ehe der Pausenpfiff für Finsing gerade recht kam. So furios ging es nach Wiederbeginn zunächst weiter. Birnbeck brachte Kaiser in Position, der noch abgeblockt werden konnte. Finsings Huber zwang Brader zu einer Glanzparade, und nach der folgenden Huber-Ecke touchierte ein Götzberger-Kopfball die Torlatte.

FC Langengeisling kämpft sich zurück in die Partie

Nach etwa einer Stunde kämpfte sich der FCL, angetrieben von Spielertrainer Maxi Hintermaier, mehr in die Partie. Die Zweikämpfe wurden noch intensiver. In der 66. Minute dribbelte sich der eingewechselte David Riederle durch, wurde von den Beinen geholt, und über den Elfmeter musste nicht diskutiert werden. So wie der Gefoulte von seinen Mitspielern geherzt wurde, schien die Ausführung nur Formsache. Torhüter Schröder tauchte jedoch den Schuss von Andreas Buchberger aus seinem linken Eck.

Der vorentscheidende Nackenschlag gegen die Gäste? Nein! Zwei Riesenmöglichkeiten hatte zunächst Finsing, aber Huber und Markus Rickhoff scheiterten am starken Brader. Dann folgte das Langengeislinger Aufbäumen trotz Kaisers Zehnminutenstrafe (79.) und Paul Buchers Roter Karte (83.), nachdem dieser im Liegen Leo Hölzl abgeräumt hatte. Maurice Steck köpfte mit dem Rücken zum Tor, der Ball wurde immer länger und fand über den Pfosten den Weg ins Finsinger Tor, drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Inklusive Nachspielzeit waren es noch neun Minuten. Der FCL warf alles nach vorne, das Heimteam konterte. Chancen gab’s hüben wie drüben, aber sowohl zum beruhigenden dritten Treffer als auch zum Ausgleich fehlte es teils auch an Kraft und Konzentration. Beide Teams hatten sich wirklich aufgerieben.

Stimmen zum Spiel

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling: „Finsing war von Anfang an richtig gut drin und aggressiv in den Zweikämpfen. Das hab ich meiner Mannschaft auch prophezeit, nachdem ich Finsing gegen Moosinning gesehen habe. Finsing ist eine richtig gute Mannschaft. Bei den Toren haben sie auch noch von unseren Fehlern profitiert. Bei zwei Einwürfen haben wir geschlafen. Unsere Chancenverwertung war ein Problem, aber am Ende hat sich das fast die Waage gehalten. Es war ein Wahnsinns-Spiel, Finsing hat’s gut gemacht und sich den Sieg verdient.“ Bernd Häfele, Trainer des FC Finsing: „Ich denke, wir haben die ersten 40 Minuten überragend gespielt, und dann fünf Minuten hergegeben. Der Halbzeitpfiff kam genau zum genau richtigen Moment. Im Großen und Ganzen war es eine überragende Leistung von meinem Team und meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Was wir wie gegen Moosinning oder in Töging verpasst haben und heute wieder, ist der Knockout mit einem weiteren Treffer. Und so müssen wir uns beim Torhüter für den überragend gehaltenen Elfmeter bedanken“.

Roland Schröder, Torwart-Trainer des FC Finsing: „Die erste Halbzeit war’s ein Wahnsinnsspiel. Da hätte es auch 3:3 stehen können. Nach der Pause ist das Niveau abgeflacht mit relativ wenig klaren Tormöglichkeiten, aber es war ein typisch kämpferisches Derby. Unterm Strich war der Sieg verdient, und sehr, sehr gut war auch die Schiedsrichterleistung.“

Gerhard Röslmair, ehemaliger Spieler und Sportlicher Leiter des FC Langengeisling: „Die Finsinger haben halt richtig Gas gegeben und uns in der ersten Hälfte mehr oder weniger den Schneid abgekauft. Sie waren kämpferisch und mental einfach stärker. Dann kam bei uns noch das Missgeschick mit dem verschossenen Elfmeter dazu. Auch wenn ich es nicht gern sage: Der Sieg war für Finsing schon verdient.

Florian Rupprecht, verletzter Stürmer des FC Langengeisling: „In der ersten Halbzeit hatte Finsing sehr viele Chancen, wir allerdings auch und zwei, drei hundertprozentige vergeben. Der Gegner hatte mehr Chancen und zwei davon gemacht. Finsing kam nach der Pause nicht mehr so zum Zug, wir waren mehr am Drücker, verschießen den Elfmeter und machen dann das Ganze durch den Kopfballtreffer doch nochmal heiß, aber Finsing hat wirklich nicht unverdient gewonnen.“

Jannik Vom Hofe, SpVgg Landshut, vorher BSG Taufkirchen: „Ich habe mir hier zum dritten Mal ein Spiel angeschaut. Der Grund ist, dass ich bei der BSG die letzten beiden Jahre zusammen mit Thomas Götzberger und Andre Huber gespielt habe. Finsing hatte in den letzten Heimspielen eigentlich schon den Sieg verdient. Beeindruckend war, wie kampfstark und dominant sie aus der Kabine gekommen sind.“

Robert Hartmann, Pressesprecher des FC Finsing: „Wir müssen es immer so unnötig spannend machen, aber das ist halt anscheinend der FC Finsing. Aber lieber so als langweilig. Verdient ist der Sieg auf alle Fälle.“