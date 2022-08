Torwart bereitet späten Ausgleich vor: FC Finsing gibt 2:0-Führung noch her

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Moosinnings Antwort hat viel mit Dominic Dachs (linkes Bild, im blauen Trikot) zu tun. Der neue FCM-Keeper entschärfte in der Schlussphase dicke Konterchancen und leitete in der Nachspielzeit den Ausgleich ein, den Bastian Lanzinger erzielte. © Christian Riedel / fotografie-ri

Was für ein Sonntag für den FC Finsing. Erst die Feierlichkeiten rund um das Sportgelände, dann das Fußballspektakel vor 650 Zuschauern gegen den FC Moosinning. Mit 2:0 Toren führte der Aufsteiger bis zur 83. Minute, doch dann schlug der Gast noch zweimal zum 2:2-Endstand zu.

Finsing – Wie agiert man gegen einen spielerisch stärkeren Gegner? Der FC Finsing hat die Antwort in den ersten 45 Minuten dieser Bezirksliga-Saison gegeben. Tief stehend erwartete der Aufsteiger die Moosinninger Angriffe, um dann mit viel Willen in die Zweikämpfe zu gehen und blitzschnell zu agieren.

Trotzdem mussten die vielen Fans erstmal tief durchatmen. Moosinnings Florian Jakob hatte sich durchgesetzt und den noch besser postierten Stefan Haas gesehen. Finsings Keeper Philipp Strunk war geschlagen, doch Haas schoss aus acht Metern am Tor vorbei – mit dem rechten Fuß, mit links wär’s einfacher gewesen.

Deutlich schwerer hatte es auf der Gegenseite eigentlich Florian Hölzl, als er es in der 7. Minute aus halblinker Position aus 16 Metern versuchte. Er schlenzte den Ball unhaltbar für Dominic Dachs in den Winkel zur Finsinger Führung. Aber der FCM schüttelte sich nur kurz und drängte auf den Ausgleich, den Alex Auerweck nach Zuspiel von Dennis Stauf in der 14. Minute auch erzielte, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition gesehen – eine Millimeterentscheidung.

FC Finsing: das 2:0 noch vor dem Halbzeitpfiff

Für Finsing blieb es weiter brenzlig. Georg Ball schoss aus 16 Metern knapp vorbei. Dann hatte Keeper Strunk – vor der Saison vom FCM zum FCF gewechselt – bei seinem Ausflug aus dem Strafraum Glück, dass er den Ball gerade noch vor einem Moosinninger Spieler ins Aus befördern konnte (18.). In der 27. Minute segelte ein Flankenball zum am langen Eck lauernden Yannick Saßmann. Anstatt den direkten Weg zu suchen, legte er den Ball per Kopf in die Mitte, wo aber kein Moosinninger stand.

Finsing setzte Nadelstiche. Ein Solo von Neuzugang Andre Huber brachte einen Freistoß in aussichtsreicher Position ein, der aber in der Mauer hängen blieb. Dann wieder einer dieser schnell aus der Abwehr gespielten Angriffe über die linke Seite. Die Hereingabe ließ ein Stürmer passieren – weil hinter ihm Huber lauerte, der mühelos das 2:0 markierte (38.).

FC Moosinning hatte nicht das Glück - das kam erst später

Moosinnings Antwort? Wütend vorgetragen, was sich in Form eines Frustfouls von Haas (Marke dunkelgelb) ausdrückte, aber auch mit einem Ball-Kracher von der Strafraumgrenze, den Strunk entschärfte. Und dann kam auch noch Pech dazu, als Alex Auerweck aus zwölf Metern nur den Innenpfosten traf. Aber Fortuna hatte ja noch eine Wendung parat.

Danach sah es aber in der zweiten Halbzeit lange nicht aus. Finsing stand jetzt noch kompakter in der Abwehr. Und die wenigen Möglichkeiten, die sie zuließen, vergaben die Gäste. So war der Lechner-Schuss nach schöner Haas-Vorlage aus acht Metern zu harmlos, um Strunk zu überwinden. Der starke Finsinger Keeper fischte später auch noch eine Freistoß aus dem Kreuzeck (73.).

Moosinnings Antwort hat viel mit Dominic Dachs (blaues Trikot) zu tun. Der neue FCM-Keeper entschärfte in der Schlussphase dicke Konterchancen und leitete in der Nachspielzeit den Ausgleich ein, den Bastian Lanzinger erzielte. © Christian Riedel / fotografie-ri

FC Finsing gegen FC Moosnning: ultra spannende Schlussphase

Kurz zuvor hatten die Gastgeber die Entscheidung auf dem Fuß, Valentin Bachmeier scheiterte aber am Aluminium. Moosinning drängte, Finsing konterte – und hatte durch Kilian Schmitt, Flo Hölzl und Markus Rickhoff dreimal die Möglichkeit aufs 3:0. Jedesmal stand Moosinnings Torwart Dachs im Weg.

Und dann wurde es nochmal spannend. Christoph Kollmannsberger setzte sich rechts durch, seine Flanke wuchtete Thomas Auerweck in den Winkel zum Anschlusstreffer (83.). Zwei Minuten später verpassten gleich sechs (!) Moosinninger den Ausgleich. Aber der FCM hatte ja noch Keeper Dachs. In der Nachspielzeit haute er den Ball von der Mittellinie in den Strafraum. Johannes Volkmar stieg am höchsten, Maxi Lechner verlängerte und Bastian Lanzinger staubte zum 2:2 ab – die Schlusspointe eines irren Spiels.