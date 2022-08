„Unser bestes Spiel seit eineinhalb Jahren“: FC Finsing fährt trotzdem ohne Punkte aus Töging heim

Finsinger 1:2-Niederlage beim Landesliga-Absteiger

Von Michael Buchholz

Der FC Finsing hat beim Landesliga-Absteiger FC Töging ein starkes Spiel abgeliefert. Trotzdem fährt der Aufsteiger mit leeren Händen nach Hause.

Finsing – „Das war unser bestes Spiel seit eineinhalb Jahren. Eigentlich unfassbar, dass wir das nicht gewonnen haben“, ärgert sich Finsings Co-Trainer Stefan Gasda über die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft beim FC Töging. „Selbst die Töginger haben nach dem Spiel gesagt, dass sie gar nicht recht wissen, warum sie gewonnen haben“, berichtet Gasda. Letztendlich haben die Finsinger die Niederlage aufgrund eines unglaublichen Chancenwuchers selbst zu verantworten.

Los ging es bereits in der 5. Minute, als Leo Huber den Pfosten anvisierte, nur eine Minute später knallte der FC-Angreifer die Kugel aus 16 Metern freistehend über den Kasten, und in der 15. Minute traf der mutterseelenallein gelassene Markus Rickhoff den Ball in bester Position nicht richtig.

Aus heiterem Himmel gingen die Gastgeber dann aber in der 23. Minute mit ihrem ersten Schuss aufs Tor in Front, als Berat Uzun nach einer abgerutschten Flanke am Strafraumeck an den Ball kam und die Kugel unhaltbar in den Winkel schlenzte. Finsing zeigte sich wenig beeindruckt und hatte in den folgenden Minuten noch einige gute Gelegenheiten, die beste vergab Rickhoff zwei Minuten vor dem Pausenpfiff, als sich Leo Hölzl gegen zwei Mann durchsetzen konnte, Rickhoff aber aus fünf Metern neben den Kasten zielte.

FC Finsing trotz Niederlage selbstbewusst: „Jetzt kommen die Mannschaften, die wir schlagen können“

Auch nach Wiederbeginn gaben die Finsinger den Ton an, ein Kopfball von Rickhoff fand aber ebenso wenig ins Ziel wie die Distanzschüsse von Tom Simml, die Keeper Lukas Schanzer bärenstark parierte.

In der 57. Minute war es dann aber doch soweit: Eine Flanke von Max Eberhart aus dem Halbfeld köpfte Leo Hölzl gekonnt zum 1:1 in die Maschen. Jetzt hofften die Gäste auf die Wende, doch in der 77. Minute war Joker Luke Bokelmann mit dem 2:1 zur Stelle, nachdem Keeper Daniel Schröder eine Töginger Flanke unfreiwillig verlängert hatte. Finsing rannte an und hätte sich in der 88. Minute fast belohnt, doch Kilian Schmitt setzte seinen Lupfer allein vor dem Kasten zu hoch an.

„Ein Punkt wäre für die Moral schon gut gewesen, aber auf der Leistung von Töging können wir aufbauen. Jetzt kommen die Mannschaften, die wir schlagen können. So wie am Freitag Langengeisling“, hofft Gasda auf den ersten Dreier. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, wir müssen halt nur aufpassen, dass uns nicht jeder schlägt.“ (Michael Buchholz)

Stimme zum Spiel

Finsings Co-Trainer Stefan Gasda: „Es schießt ja keiner absichtlich daneben, aber so etwas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und haben uns auch extrem viele Hundertprozentige herausgespielt.“