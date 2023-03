„Es fängt so an, wie es aufgehört hat“: FC Finsing nach unnötigem 1:3 bedint

Teilen

Akrobatischer Einsatz: Finsings Kilian Schmitt (l.) gegen Christoph Buchner. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Unglücklicher Frühjahrsstart für den FC Finsing in der Bezirksliga Ost: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele musste sich am Samstag dem FC Töging geschlagen geben

Finsing – Der FC Finsing scheiterte einmal mehr an der mangelnden Chancenverwertung und hatte das Pech, dass der sonst so zuverlässige Keeper Philipp Strunk nicht seinen besten Tag erwischt hatte.

„Das ist extrem bitter. Es fängt genauso an, wie es aufgehört hat. Wir betreiben einen brutalen Aufwand, machen uns einen genauen Matchplan, der dann auch zu hundert Prozent aufgeht, und stehen am Ende wieder mit leeren Händen da“, zeigte sich Co-Trainer Stefan Gasda richtig enttäuscht. Die Finsinger hatten gegen den Landesliga-Absteiger in der ersten Halbzeit alles im Griff, waren sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht den Gästen überlegen und gingen in der 22. Minute durch einen berechtigten Handelfmeter von Kilian Schmitt verdient in Führung.

Doch mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang Töging in der 30. Minute der Ausgleich: Strunk, der bei einem an sich harmlosen Freistoß von Endurance Ighagbon etwas zu weit vor dem Tor stand, musste den Ball im Zurücklaufen passieren lassen. Gasda: „Sehr ärgerlich, weil uns Philipp ja schon so viele Punkte gerettet hat, und weil Töging bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal aufs Tor geschossen hat.“

Fünf Minuten später tauchte Andre Huber mutterseelenallein vor Patrick Alramseder auf, konnte den Gäste-Keeper aber nicht überwinden. „Wenn wir da das 2:1 machen, schaut die Sache gleich ganz anders aus“, glaubt Gasda, dessen Team stattdessen in der 40. Minute plötzlich 1:2 in Rückstand geriet: Tögings Torjäger Stefan Denk zimmerte die Kugel nach einem tiefen Ball aus zehn Metern eiskalt ins Eck.

Nach dem Seitenwechsel war Finsing weiter bemüht, aber ab der 58. Minute mit zwei Treffern Differenz in Rückstand, nachdem Ighagbon nach einem unnötigen Ballverlust nur noch einschieben musste. „Das ist schon brutal: Wir machen drei individuelle Fehler, Töging schießt gefühlt eineinhalb Mal aufs Tor und erzielt drei Tore“, meint Gasda und ergänzt: „Selbst nach diesem unglücklichen Spielverlauf hätten wir noch wenigsten unentschieden spielen können.“ Zumal Leon Engelhardt wenig später aus sechs Metern den Ball über den Kasten setzte, Fabian Kövener mit einem guten Kopfball aus vier Metern an Alramseder scheiterte und Leo Hölzl aus 16 Metern nicht genug Druck hinter den Ball brachte.

Gasda: „Man muss gegen den Tabellendritten nicht gewinnen, das wären wichtige Bonuspunkte gewesen. Jetzt stehen wir aber weiter hinten und damit unter Druck. Die nächsten beiden Partien in Langengeisling und gegen Raubling sind so fast schon Endspiele für uns.“ buc