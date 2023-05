„Auch wenn es ums Überleben geht“: Finsing hat Vorfreude auf das Endspiel in Peterskirchen

Gute Erinnerungen haben Markus Rickhoff (r.) und seine Finsinger Teamkollegen ans Hinspiel. Denn das gewann der Aufsteiger mit 2:1 Toren. © Christian Riedel

FC Finsing bestreitet beim TSV Peterskirchen das erste von vier Endspielen. Trainer Gasda will noch einmal alle Kräfte bündeln.

Finsing – Sieben Punkte fehlen dem FC Finsing vor dem Gastspiel in Peterskirchen (Sa., 18 Uhr) zum Relegationsplatz. Sollte die Mannschaft von Stefan Gasda und Thomas Götzberger im Mörntal-Stadion leer ausgehen, dürfte es das in Sachen Klassenerhalt gewesen sein.

FC Finsing: Klassenerhalt wird immer unwahrscheinlicher – „Wenn wir gewinnen, sind wir von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig“

„Wir haben ja am Dienstag noch das Nachholspiel gegen Saaldorf und damit eine kleine Chance mehr, aber selbst wenn wir alle vier Spiele gewinnen sollten, sind wir von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängig“, weiß Gasda. Die Konkurrenten aus Buchbach (in Freilassing) und Waldperlach (in Moosinning) stehen an diesem Wochenende allerdings auch vor anspruchsvollen Aufgaben.

Allerdings ist die große Frage, ob der FC Finsing das auch nutzen kann, denn der TSV Peterskirchen ist die einzige Mannschaft der Liga, die seit der Winterpause ungeschlagen ist und sich mit einer imponierenden Serie aus dem Keller arbeiten konnte.

FC Finsing trifft auf formstarken TSV Peterskirchen: „Freuen uns auf das Spiel, auch wenn es ums Überleben geht“

Das Team von Trainer Daniel Winklmaier hat aus den letzten drei Begegnungen satte sieben Punkte eingefahren, ist aber vor eigenem Publikum keine unschlagbare Macht. Der Aufsteiger konnte vor allem in der Herbstserie daheim kaum einmal Zählbares verbuchen und brachte es auch im Frühjahr nur auf zwei Heimsiege. Gasda: „Wir haben schon gehört, dass in Peterskirchen immer viel los ist, deswegen freuen wir uns auch auf das Spiel, auch wenn es für uns ums Überleben geht.“

Nach dem Abbruch des Saaldorf-Spiels (wir berichteten) konnten die Finsinger zwar am Dienstag ordentlich trainieren, mussten aber das Donnerstagstraining auf Freitag verschieben, weil die Plätze aufgrund der andauernden Regenfälle unter Wasser standen. „Ich kann nach eineinhalb Spielen und einer Trainingseinheit nicht sagen, ob der Trainerwechsel eine Reaktion der Mannschaft gebracht hat“, sagt Gasda.

„Wir haben am Dienstag mit Zug trainiert, waren viele Leute, aber das war auch unter Bernd Häfele immer der Fall. Die Reaktion kann die Mannschaft ja jetzt in Peterskirchen zeigen.“ Personell sieht es gut auf. Fast alle Mann sind an Bord hat. Fraglich ist nur, ob der erkrankte Tom Simml rechtzeitig fit wird. (buc)

FC Finsing Kader für das Spiel in der Bezirksliga Ost

Strunk, Schröder – Batljan, Fleischmann, Gasda, Schäfer, Eberhart, Rickhoff, Nikas. L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, Hennel, Schätzl, Tholl, Huber und Fuchs