Finsing im Live-Ticker: Spitzenreiter gegen Mannschaft der Stunde 

Kaum zu halten ist derzeit Thomas Eckmüller (l.). Im Spiel gegen den TSV Rohrbach musste er nach 45 Minuten allerdings verletzt raus. Sein Einsatz in Sulzemoos ist gefährdet.

Bezirksliga Nord - FC Finsing trifft auf SV Sulzemoos

von Dieter Priglmeir

Der FC Finsing ballert derzeit jeden Gegner weg. Jetzt fährt das Team zum Tabellenführer. Spielertrainer Thomas Eckmüller wähnt sich als Außenseiter. Sein Sulzemooser Kollege sieht das anders.

Finsing – „Spitzenspiel?“ Thomas Eckmüller atmet tief durch und meint dann nur: „Naja.“ So kennt man den Finsinger Spielertrainer. Als Stürmer immer forsch im Vorwärtsgang. Verbal eher zurückhaltend.

Aber wir bleiben dabei: Am morgigen Sonntag (15 Uhr) steigt beim SV Sulzemoos das Spitzenspiel der Bezirksliga. Hier trifft der Tabellenführer auf eben jenen FC Finsing, der zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen hat und seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Sulzemoos hat übrigens schlechte Erfahrungen mit dem FC. Im Mai 2016 verspielte der SVS mit einer 1:4-Niederlage alle Aufstiegschancen. Damals war der FCF übrigens Tabellenvorletzter (und stieg später auch ab). Jetzt dagegen meint der Sulzemooser Trainer Peter Held: „Finsing ist brutal in Form.“

Das kann selbst Eckmüller nicht bestreiten. Der 2:0-Erfolg am Mittwoch (wir berichteten) sei das Ergebnis gewesen einer überlegenen Mannschaft, die sich viele Chancen herausgespielt hat. „Ja“, sagt Eckmüller, „das war ein gutes Heimspiel. Da bin ich schon zufrieden“. Und trotzdem: „In Sulzemoos sind wir klarer Außenseiter.“ Wegen des Mittwoch-Spiels habe er sich mit dem Sonntagsgegner noch nicht konkret befasst“, räumt er ein. „Aber das kommt in den nächsten´Tagen.“ Klar sei aber schon jetzt, dass der FC auf Bilal Solanke aufpassen muss, der mit zehn Treffern die Torschützenliste der Bezirksliga anführt. Dass der SV bisher nur elf Gegentore kassiert hat, „spricht für die Kompaktheit der Mannschaft“, meint Eckmüller, dem auch die Heimstärke des Gegners (vier Siege in fünf Spielen) aufgefallen ist.

Das Mittel gegen den Tabellenführer: „Kompakt stehen, gut verschieben und nach Balleroberung schnell ausschwärmen. Und vorn müssen wir halt eiskalt sein“, fordert Eckmüller, der gegen Rohrbach in der Halbzeit verletzt raus musste. Zerrung im Außenband – „ich habe Probleme beim Schießen und Kurven laufen“, sagt er lachend. Sein Einsatz sei noch fraglich. Dagegen kehrt Stefan Gasda zurück ins Team. Ansonsten ändere sich am Kader nichts, sagt der Coach, der keine große Befürchtung hat, dass seinen Mannen noch die Mittwoch-Partie in den Beinen steckt. „Wir gehen ausgeruht ins Spiel“, sagt er.

Auch der Kader der Sulzemooser wird sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende nicht verändern. „Matthias Ettenberger hat nach seiner Verletzung zwar wieder trainiert, er wird aber wahrscheinlich erst einmal in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln“, so Held zur personellen Situation. Einige Umstellung hat er bereits angekündigt. Der SVS hat letzte Woche beim FC Alte Haide 1:2 verloren.

Tipp: 2:1 für Finsing

Der FCF-Kader:

Lehmer, Schröder, Ecker, C. Rickhoff, Eckmüller, F. Hölzl, Kövener, Forchhammer, Pazurek, Hennel, Schmitt, L. Hölzl, Simml, Hermannsdorfer, Bachmeier, Ascher.