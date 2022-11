FC Finsing II: Absage trotz Traumwetter

Die Reserve der Fisninger (rote Trikots) musste ihr Spiel gegen den SC Moosen leider absagen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Das Spiel FC Fisning II gegen den SC Moosen wurde am vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagt. Trotz bestem Wetter waren die Platzverhältnisse deutlich zu schlecht.

Finsing – Die Verwunderung war beim SC Moosen nach der kurzfristigen Spielabsage des FC Finsing 2 am vergangenen Sonntag groß. „Das Spiel ist aufgrund von schlechten Platzverhältnisse abgesagt worden“, sagt Maxi Bauer, Spielertrainer des SCM. So richtig verstehen konnten seine Kicker die Verlegung aber nicht: „Wir hatten ein Traumwetter am Sonntag, und wir haben von verschiedenen Leuten gehört, dass der Platz eigentlich schon bespielbar war.“

Ärgerlich sei vor allem der Zeitpunkt der Absage gewesen. „Wir haben die Info erst am Sonntag um zehn in der Früh erhalten, das war schon sehr kurzfristig“, sagt Bauer.

„„Mit einem zusätzlichen Spiel wäre der Platz halt hin gewesen.“

Thomas Gasda, Sportlicher Leiter des FC Finsing, erklärt den Grund für die Verlegung: „Wir haben am Freitag den Fehler gemacht, dass zwei Mannschaften auf dem Platz gespielt haben. Neben der ersten Mannschaft hat auch unsere Dritte gespielt.“ Nachdem am Samstag außerdem Jugendspiele stattgefunden hätten, sei sich nach einer Besichtigung am Sonntag für eine Absage des Spiels entschieden worden. „Unser Hauptplatz ist neu und noch nicht so robust. Der hat einen Haufen Geld gekostet, und man hat deutliche Spuren und riesige Löcher gesehen“, sagt Gasda. „Mit einem zusätzlichen Spiel wäre der Platz halt hin gewesen.“

Ob die Partie noch vor dem Winter nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest, als Termin steht aktuell der 25. November im Raum. „Ich habe mit Trainer Thomas Bonnet telefoniert und ich glaube schon, dass sie vorhaben, zu spielen. Aber es kommt natürlich aufs Wetter an“, sagt Gasda. chl