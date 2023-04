Finsing kratzt am Remis – Bittere Niederlage beim ESV Freilassing

Knappe Niederlage für Finsing: Bernd Häfele und seine Mannschaft verlieren gegen Freilassing. © Sven Leifer

Nach dem Coup gegen Kastl ist dem FC Finsing am Samstag in der Fußball-Bezirksliga Ost die nächste Überraschung versagt geblieben.

Finsing – Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele unterlag beim bärenstarken ESV Freilassing 1:2, hielt aber gut und geht so optimistisch in den Saisonendspurt, in dem jetzt die entscheidenden Spiele gegen Waldperlach, in Dorfen, gegen Saaldorf, in Peterskirchen und in Rosenheim warten.

„Uns ist es ein Rätsel, warum Freilassing nicht ganz vorne steht. Das ist eine richtig gute Bezirksliga-Mannschaft mit einigen feinen Kickern, die auch den Ball laufen lassen. Wir haben ganz gut mitgehalten und hätten mit etwas Glück auch ein Unentschieden mitnehmen können. Unterm Strich war das auf einem erstaunlich guten Platz trotz Dauerregens und Kälte ein echt ansehnliches Bezirksliga-Spiel“, urteilt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda.

Die erste Viertelstunde war das Kellerkind noch nicht ganz auf der Höhe, kam dann aber immer besser in die Partie, kassierte allerdings in der 22. Minute das 0:1, als Markus Rickhoff den durchgebrochenen Kurt Weixler nicht mehr regelkonform vom Ball trennen konnte und Robert Schiller den Foulelfmeter verwandelte (22.).

Doch die Finsinger ließen sich von der Führung der Grenzstädter nicht beirren, spielten munter mit und kamen in der 32. Minute nach einem doppelten Doppelpass und einem abgewehrten Schuss von Tom Simml zum Ausgleich durch Basti Schätzl, der beim Abstauber keine große Mühe hatte.

Der zweite Abschnitt war von Mittelfeld-Zweikämpfen, vielen Unterbrechungen und einigen Gelben Karten sowie einer Zeitstrafe gegen Schiller (51.) geprägt, ehe in der 71. Minute der entscheidende Treffer durch Ante Skaro fiel. Gasda: „Da haben wir uns bei einer Ecke etwas dämlich angestellt, die Freilassinger standen alle auf einer Linie, der Ball wurde aber an den Sechzehner zurückgespielt und von da aus vier Mal abgefälscht, ehe er ins Tor kullerte. Ein saublödes Tor.“

In der Schlussphase hatten die Gäste zwar noch einige Halbchancen, konnten sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Auf der anderen Seite verhängte Schiedsrichter Jakob Bouacha (TSV Zorneding) nach einem weiten Ball einen zweiten Foulelfmeter, den Strafstoßkiller Philipp Strunk gegen Schiller aber abwehren konnte (85.). (buc)