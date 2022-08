70 Minuten Unterzahl sind zu viel - Rot gegen Finsing-Kapitän Kövener leitet Debakel ein

Bernd Häfele und der FCF hatten am Wochenende nichts zu lachen. © Sven Leifer

Mit 1:5 ging der FC Finsing am Wochenende bei Mitaufsteiger TuS Raubling baden. Knackpunkt war der Platzverweis gegen Kapitän Kövener.

Raubling/Finsing – Einen herben Rückschlag hat der FC Finsing am sechsten Spieltag der Bezirksliga Ost erlitten: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele kassierte am Samstag eine derbe 1:5-Klatsche bei Mitaufsteiger TuS Raubling und rangiert jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz.

„So ein Spiel habe ich eigentlich noch nie erlebt. Da ist wirklich alles gegen uns gelaufen“, ärgerte sich nach der Niederlage der völlig bediente Finsinger Co-Trainer Stefan Gasda, der von einem verdienten Erfolg der Raublinger sprach, die aus den letzten fünf Spielen ja auch nur einen Sieg geholt hatten.

FC Finsing: Co-Trainer Stefan Gasda ärgert sich über vermeintliche Abseitsstellung vor Platzverweis

Knackpunkt der Partie war die 22. Minute, als Finsings Fabian Kövener nach einer Notbremse die Rote Karte sah, sehr zum Unmut von Gasda. „Der Raublinger war zuvor mindestens zwei Meter im Abseits“, schimpft der Finsinger Co-Trainer. „Wenn der Schiri das pfeift, passiert nichts. So aber hat Fabian Kövener den Laufweg mit dem Raublinger gekreuzt und dann für das Foul Rot bekommen.“ Den anschließenden Freistoß setzte Michael Gruber an den Pfosten.

Aber nur vier Minuten später erzielten die Hausherren durch Gruber per Dropkick das 1:0 (26.), Finsing konnte aber quasi vom Anstoß weg durch Markus Rickhoff egalisieren (27.). „Wir haben bis zur Pause das 1:1 gehalten, aber nach dem Wechsel haben dann bei schwülwarmen Temperaturen über 30 Grad die Kräfte allmählich nachgelassen“, berichtete Gasda.

„Für uns war das ein gebrauchter Tag.“

Raubling, das teilweise recht umständlich agierte, benötigte in der 49. Minute einen Handelfmeter, um den erneuten Führungstreffer zu erzielen, den Gruber sicher zum 2:1 verwandelte. Vor der spärlichen Kulisse von 80 Zuschauern spielten die Hausherren nun ihre nummerische Überlegenheit immer besser aus. Und nach einem schönen Angriff erzielte Stefan Unsicker das 3:1 (53.) – das war die Vorentscheidung.

In der 70. Minute schickte Schiedsrichter David Feistauer den Raublinger Torschützen nach einem Gerangel ebenso für zehn Minuten vom Feld wie den Finsinger Maximilian Eberhardt. Für die endgültige Entscheidung sorgten in der Schlussphase, als die Partie längst gelaufen war, Unsicker mit dem 4:1 (86.) und Alexander Lallinger mit dem 5:1 (90.+3). Da war Gasda nicht mehr auf dem Platz, weil er sich in der 84. Minute eine Zeitstrafe eingehandelt hatte.

„Für uns war das ein gebrauchter Tag“, resümierte er. „Wir waren mit der Schiri-Leistung überhaupt nicht zufrieden. Interessant wäre es gewesen, wenn wir das Spiel mit Elf gegen Elf beenden hätten können, dann hätte sich da sicherlich eine spannende Partie entwickelt. So aber waren 70 Minuten Unterzahl einfach zu viel.“ (buc)