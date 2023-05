Torreiches Absteigerduell – Finsing und Rosenheim schießen sich für die Kreisliga warm

Finsinger Trainer Stefan Gasda kann mit seiner Elf auch beim letzten Auswärtsspiel nur ein Unentschieden erzielen. © Christian Riedel

Dem FC Finsing gelang fast der erste Auswärtssieg der Saison. Doch in der 90. Minute erzielten die Rosenheimer den bitteren 3:3-Ausgleichstreffer.

Rosenheim/Finsing – 33 Zuschauer sahen immerhin sechs Tore – so viel zum Unterhaltswert der Bezirksliga-Partie zwischen den beiden Fixabsteigern SB Rosenheim und FC Finsing am Samstag. Ansonsten entsprach das Niveau beim 3:3 dem Tabellenstand der beiden Teams, um es vorsichtig auszudrücken.

„Rosenheim hätte gewollt, aber nicht gekonnt, und wir wollten anscheinend auch nicht“, analysiert Finsings Trainer Stefan Gasda, dem wenig erhellende Momente zuteil wurden: „Wenn man ehrlich ist, war das nicht einmal richtiges Kreisliga-Niveau. Bei uns haben noch fünf Mann relativ kurzfristig abgesagt, entsprechend klein war der Kader – und die Auswahl der Möglichkeiten.“

Die Finsinger, die es auch im letzten Auswärtsspiel der Saison nicht geschafft haben, einen Dreier zu holen, gingen in der 42. Minute in Führung, als Markus Rickhoff einen Alleingang nach einem langen Ball souverän abschloss. Aber wie so oft kassierten die Finsinger innerhalb weniger Minuten den Ausgleich – einmal mehr nach einem Eckball, der Fikret Jahic im Getümmel vor die Füße fiel, sodass er nur noch zum 1:1 einschieben musste.

Beide Teams tasten sich gegenseitig ab – am Ende die Punkteteilung

„Danach hat der Schiedsrichter gar nicht mehr angepfiffen“, meint Gasda kopfschüttelnd. Zwei Minuten nach Wiederbeginn brachte Benedikt Mittermayr die Hausherren in Front, doch in der 58. Minute gelang Leo Hölzl mit einem durchaus haltbaren Freistoß der Ausgleich zum 2:2.

In der 80. Minute schnupperten die Finsinger dann tatsächlich am ersten Auswärtssieg der Saison, als Yannik Wanner das 3:2 für die Gäste gelang. Der Torschütze hatte seit über einem Jahr nicht mehr gespielt, war nach einer Stunde eingewechselt worden und wurde als Innenverteidiger aufgeboten. Nach einem weiten Ball tanzte der Joker in bester Stürmermanier seinen Gegenspieler aus und vollendete dann.

„Da habe ich schon gedacht, dass ich endlich einmal den Sieg eingewechselt hätte, doch in der letzten Minute kassieren wir dann doch noch das 3:3“, klagt Gasda. „Und danach hat der Schiedsrichter wieder nicht mehr angepfiffen. Das ist schon bitter, wenn man auswärts drei Tore erzielt und insgesamt nur zwei Mal Anstoß hat“, übt sich Finsings Trainer in Galgenhumor. Torschütze zum 3:3 für den SB Rosenheim war übrigens erneut Mittermayr. (Michael Buchholz)