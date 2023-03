Finsing verpasst die nächsten Big Points: FC muss sich mit Remis gegen Raubling begnügen

Schock für den FC, denn nicht nur Keeper Philipp Strunk (r.) liegt im Tor, sondern auch der Ball wird das gleich tun. Die Finsinger erholten sich aber, schafften noch ein 2:2. © Riedel

Der FC Finsing hat in der Bezirksliga Ost erneut den Befreiungsschlag verpasst: Nach dem 1:3 gegen den FC Töging und dem 0:0 beim FC Langengeisling musste sich das Team von Trainer Bernd Häfele am Freitag mit einem 2:2 gegen die SG Raubling begnügen

Finsing – Damit rangieren sie weiterhin auf dem vorletzten Platz. Der Abstand auf das rettende Ufer ist vor dem Nachholspiel am Mittwoch um 19.30 Uhr beim SV Ostermünchen, der am Samstag mit einem 2:2 beim ESV Freilassing überrascht hat und erst in der Schlussphase den Sieg vergeben hat, auf fünf Punkte angewachsen.

„Wenn wir nicht bald mal ein Spiel gewinnen, dann wird es allmählich problematisch. Spielerisch können wir schon mithalten, das ist nicht das Problem, aber wir machen halt immer wieder so einfache Fehler. Der Gegner hat es wirklich leicht, gegen uns Tore zu schießen, der muss eigentlich nur warten, bis wir ihm etwas anbieten“, sagte Finsings Co-Trainer Stefan Gasda.

Gegen Raubling erwischten die Finsinger bei brutalem Wind einen richtigen Fehlstart. Gasda: „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen.“ Und prompt lag der Aufsteiger dann auch neun Minuten 0:1 hinten, als Michael Gruber eine Ecke mit Windunterstützung direkt verwandelte.

„Wir sind mit sechs Mann auf der Linie gestanden, und plötzlich ist das Ding über unseren Köpfen eingeschlagen“, waren Gasda und seine Mitstreiter verblüfft. Raubling verdiente sich in der Folge die Führung, doch die Finsinger wehrten sich und kamen in der 30. Minute zum Ausgleich durch Fabian Kövener, der nach einer Flanke von Tom Simml mit dem Kopf zur Stelle war.

Danach hatten die Gäste aber ihre stärkste Phase und drängten die Häfele-Elf richtig hinten rein. Gasda: „Man muss echt sagen, dass wir glücklich mit einem 1:1 in die Pause gekommen sind.“

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Hausherren mit Rückenwind etwas leichter und kamen in der 74. Minute zum Führungstreffer durch Kilian Schmitt, der ebenfalls eine Ecke direkt verwandelte. Danach ärgerte sich Gasda, dass seine Mannschaft die Entscheidung in den folgenden Minuten nicht herbeiführte – was bestraft wurde.

Erst klatschte ein 45-Meter-Schuss von Manuel Fuchs an die Latte, und in der 77. Minute verlängerte Raublings Lukas Schöffel einen 70-Meter-Freistoß nahezu ungehindert, so dass Karl Schnurr eigentlich nur noch zum Endstand einschieben musste. Damit haben die Finsinger zwei weitere Big Points liegen lassen. (Michael Buchholz)