Versöhnlicher Abschluss: Absteiger Finsing ärgert Vizemeister zum Saisonende

Mit der Fußspitze dran ist der Finsinger Basti Schätzl (r.) vor Srbija-Spieler Dragan Milankovic. Foto: Günter Herkner © Günter Herkner

Für die Finsinger gab es zum letzten Spieltag nochaml drei Punkte auf das Konto. Allerdings steht der FC schon seit zwei Wochen als Absteiger fest.

Finsing – Der FC Finsing hat nach einer verkorksten Bezirksliga-Saison immerhin einen versöhnlichen Schlussstrich ziehen können: Der Aufsteiger, der seit zwei Wochen als Absteiger feststeht, feierte am letzten Spieltag einen 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SK Srbija München, der als Vizemeister in die Aufstiegsrelegation geht.

Sechs Siege, zehn Unentschieden und 14 Niederlagen – ganz so weit weg waren die Finsinger eigentlich nicht. Meist konnten sie ganz gut mithalten, waren auf eigenem Platz eine Macht, haben aber auswärts keinen einzigen Dreier geholt. Ein mentales Problem, oder hat bei einigen Spielern die Einstellung gefehlt? Fakt ist auf alle Fälle, dass zahlreiche Verletzungen immer wieder dazu geführt haben, dass das Team von Stefan Gasda und Thomas Götzberger oft nicht in bester Aufstellung antreten konnte.

Wie auch schon unter Aufstiegstrainer Bernd Häfele, der bis wenige Spieltage vor Schluss im Amt war, haben immer wieder mal einige Kicker persönliche, aber auch berufliche Interessen über den Fußball gestellt – ein ganz normales Prozedere quer durch alle Amateurligen seit mittlerweile vielen Jahren. „Ich habe meine Urlaubsplanung immer schon nach dem Fußball ausgerichtet, aber das ist heute halt nicht mehr so. Wahrscheinlich muss man das einfach akzeptieren“, sagt Gasda.

SK Srbija München gelingt nur der Anschlusstreffer – Finsing stellt alte Führung wieder her

Den Führungstreffer erzielte Tom Simml, als er den Ball auf dem rechten Flügel bekam, nach innen zog und die Kugel ins lange Eck versenkte (13.). „Ein wunderschöner Treffer“, schwärmt Trainer Gasda, der nach einer halben Stunde Treffer Nummer zwei für seine Mannschaft sah: Nach einem Eckball köpfte Markus Rickhoff zunächst gegen die Querlatte, konnte sich dann aber im anschließenden Gestochere durchsetzen und den Ball zum 2:0 über die Linie drücken.

Auch nach Wiederbeginn investierten die Gastgeber etwas mehr, kassierten aber nach einem Abspielfehler im Aufbau den Anschlusstreffer durch Pascal Blaß (69.), ehe Yannik Wanner in der 89. Minute den alten Abstand wieder herstellte. Mit einer guten Ballannahme nach einem Pass in die Tiefe brachte er sich in Position und netzte aus spitzem Winkel zum 3:1 ein. (Michael Buchholz)