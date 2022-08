SV Ostermünchen verzweifelt an Torwart Strunk: Finsing erkämpft rassiges Remis

Hielt seinen Kasten sauber: Finsings Keeper Philipp Strunk, der hier gegen Matthias Huber rettet. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Finsings Co-Trainer Stefan Gasda hatte ein Duell auf Augenhöhe mit dem SV Ostermünchen erwartet. Genauso kam es auch beim Spiel der Aufsteiger.

Finsing – Dabei sahen die rund 170 Zuschauer ein rassiges 0:0. Die ersten Minuten gehörten den Gästen vom SV. Nach einem Ballverlust von Markus Rickhoff kam das Leder über drei Stationen zu Julian Reisner, der aus 22 Metern abzog – vorbei. In der 12. Minute hatte Finsing die erste gute Chance: Kapitän Leo Hölzl tanzte drei Verteidiger aus und passte von der Grundlinie nach innen, fand aber keinen Abnehmer. Dann wurde Offensivmann Florian Hölzl bei einem Dribbling rüde gefoult und musste den Platz verletzt verlassen (22.). Den Freistoß parierte Gästekeeper Johannes Schenk sicher.

Nach einer halben Stunde sahen die Zuschauer die bislang größte Chance. Die Gäste kombinierten sich über den rechten Flügel durch und spielten Tobias Bloier frei. Der flankte aus vollem Lauf präzise an den zweiten Pfosten und fand Florian Schinzel, dessen Direktabnahme aber knapp vorbei ging. Die Finsinger hatten durch Kilian Schmitt und Leo Hölzl noch Chancen vor der Pause.

Die Partie blieb auch danach ausgeglichen und nahm sofort wieder Fahrt auf. Nach einer kurzen Ecke und anschließender Flanke kam Gästestürmer Schinzel freistehend aus sechs Metern zum Kopfball, der aber knapp über die Latte strich. In der 62. Minute hämmerte Finsings Leo Hölzl einen Freistoß Richtung gegnerisches Tor und fand erneut in Keeper Schenk seinen Meister. Im Gegenzug rettete Dominik Blume in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Ostermünchner Stürmer Peter Niedermeier.

In der Schlussphase hatten beide Teams mehrfach die Chance zur Führung, der starke FC-Keeper Philipp Strunk parierte mehrfach glänzend. Kurz vor Schluss verhängte der sonst tadellose Schiri Alexander Hölscher zwei Zehn-Minuten-Zeitstrafen. Aus Finsinger Sicht wurde Leo Hölzl von seinem Gegenspieler bei einem Solo mehrfach attackiert und rüde zu Fall gebracht. Warum dann beide raus mussten, konnten die Fans nicht nachvollziehen. (roh)

Stimme zum Spiel

Thomas Gasda, Sportlicher Leiter des FC Finsing: „Ostermünchen hat eine sehr kompakte und körperlich starke Mannschaft. Am Ende war das Unentschieden gerecht. Mit etwas Spielglück hätten wir aber den Dreier einfahren können. Die Leistung unseres Torwarts Philipp Strunk und unseres Kapitäns Leo Hölzl hat mir sehr gut gefallen. Der erneute Ausfall von Florian Hölzl in der frühen Phase des Spiels hat uns in der Offensive Optionen genommen.“