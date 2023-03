Mit neuer Innenverteidigung ins Kellerderby: FC Finsing muss beim SV Ostermünchen umbauen

Darf der FC Finsing am Mittwochabend wieder jubeln? © Sven Leifer

Der FC Finsing steht am heutigen Mittwoch im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga in Ostermünchen unter gewaltigem Druck. Ein Remis im Kellerduell, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird, würde keinem der beiden Teams helfen.

Buchbach – „Wenn wir gegen einen direkten Konkurrenten wieder nicht gewinnen, dann laufen uns die anderen davon“, sagt Co-Trainer Stefan Gasda, dessen Team nach der Niederlage gegen Töging sowie den beiden Unentschieden gegen Langengeisling und Raubling auf den ersten Dreier im Jahr 2023 wartet.

Auch Ostermünchen hat aus drei Spielen nur zwei Punkte geholt, stand aber am Samstag in Freilassing lange vor einer faustdicken Überraschung: Julian Reisner und Matthias Huber brachten die Gäste dort früh in Front. Weil Freilassings Kurt Weixler zweimal am Pfosten und mit einem Elfmeter an Keeper Georg Maier scheiterte, hielt die Führung auch noch nach dem Pausentee.

Pech für Ostermünchen, dass Maier in der 65. Minute nach einem Zusammenprall mit Weixler verletzt vom Platz musste. Den Platz zwischen den Pfosten nahm Schiedermeier in Ermangelung eines Ersatzkeeper selbst ein und kassierte in der 83. Minute den Anschlusstreffer durch Weixler.

Nach einer weiteren Unterbrechung – SVO-Routinier Alexander Krichbaumer musste mit einer Gesichtsverletzung vom Platz – gelang Freilassing in der 16. Minute der Nachspielzeit noch der 2:2-Ausgleich durch Marco Schmitzberger.

Zu allem Überfluss kassierte der bereits ausgewechselte Gästespieler Marco Bell wegen eines Flaschenwurfs noch Rot und vergrößert damit noch die Personalsorgen des SVO.

Auch die Finsinger können heute nicht in bester Besetzung antreten: Routinier Thomas Götzberger fällt nach einer Innenbandverletzung im Knie wohl bis Saisonende aus. Marko Batljan hat sich eine Außenbanddehnung im Sprunggelenk zugezogen und ist heute keine Option.

Überdies ist Innenverteidiger-Kollege Dominik Bluhme beruflich in Holland, so dass Trainer Bernd Häfele die Abwehr gewaltig umbauen muss. „Wir haben schon Ideen, da müssen eben andere in die Bresche springen“, sagt Gasda, der sich freut, dass Florian Hölzl wieder von Anfang an zur Verfügung steht.

Die routinierten Gastgeber gelten in der Defensive als sehr kompakt und abgekocht, deswegen vermutet Gasda: „Wir werden nicht viele Chancen bekommen, aber die wenigen müssen wir nutzen. Das wird ein Kampfspiel, das wir für uns entscheiden müssen.“ (Michael Buchholz)

Tipp: 2:1 für Finsing

FCF-Kader

Strunk, Schröder – Eberhart, Fleischmann, Gasda, Forchhhammer, Schäfer, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Huber, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Rickhoff, Tholl, Huber, Fuchs