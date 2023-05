„Bodenlose Frechheit“ – Schiedsrichter bricht ab - FC Finsing und SV Saaldorf wollen weiterspielen

Gestrecktes Bein: Unsanft gestoppt wird der Saaldorfer Michael Hauser (l.) vom Finsinger Florian Hölzl. Foto: christian Riedel © christian Riedel

Wegen eines starken Gewitters mit Blitz, Regen und Donner ist am Freitagabend die Bezirksligapartie zwischen dem FC Finsing und dem SV Saaldorf nach gut einer Stunde beim Stand von 1:0 für die Finsinger abgebrochen worden, obwohl beide Teams weitermachen wollten.

Finsing – „Das war eine bodenlose Frechheit vom Schiedsrichter. Nach 25 Minuten war alles vorbei, dann hätte man die Partie zu Ende spielen können“, echauffiert sich Finsings Trainer Stefan Gasda. Sowohl die Finsinger als auch die Gäste aus Saaldorf beknieten Schiedsrichter Mersad Brcaninovic (FC Phönix Schleißheim), das Spiel fortzusetzen, als sich das Gewitter gelegt hatte. „Beide Seiten haben auf den Schiri eingeredet, das Spiel wieder anzupfeifen“, berichtet Gasda. „Das Gewitter war schon heftig, war dann aber schnell vorbei. Es hat auch zum Regnen aufgehört, sodass der Platz jederzeit bespielbar gewesen wäre.“

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Hausherren durch einen Treffer von Florian Hölzl, der kurz vor dem Abbruch einen Freistoß verwandelt hatte, 1:0. „Wir haben richtig gut gespielt, hatten schon vor dem Tor einige Chancen und haben die seit Wochen beste Leistung gebracht“, erzählt Finsings Trainer. „Wahrscheinlich hätten wir das Spiel gewonnen, aber das passt zu dieser Saison, dass dann so eine Partie abgebrochen wird.“ Und kopfschüttelnd fügt er an: „Wenn wir 0:4 hinten gelegen wären, wäre wahrscheinlich weitergespielt worden.“

SV Saaldorf muss lange Auswärtsfahrt noch einmal bestreiten

Auch die Gäste, die zweieinhalb Stunden per Bus angereist waren, wollten die Begegnung unbedingt zu Ende bringen, weil ein Nachholtermin unter der Woche für die Saaldorfer logistisch fast nicht oder nur sehr schlecht zu bewerkstelligen ist. Am liebsten hätten die Saaldorfer das Spiel gleich am Sonntag nachgeholt, aber da haben sich die Gastgeber dagegen ausgesprochen, weil sie dann auf einige ihrer wichtigsten Spieler hätten verzichten müssen. Dafür steht halt auch zu viel auf dem Spiel für den Aufsteiger.

„Für Saaldorf geht es um nichts mehr, und abgesehen vom brutalen Aufwand kostet die neuerliche Busfahrt eine Stange Geld“, sagt Gasda. „Sollten wir am Samstag in Peterskirchen verlieren, geht es beim Nachholspiel dann auch für uns um nichts mehr. Verrückt.“

Der Finsinger Coach hatte den Vatertag, den 18. Mai, als Nachholtermin ins Spiel gebracht: „Da geht es aber bei den Saaldorfern nicht, weil sie an diesem Tag ein riesiges Fest auf dem Fußballplatz haben.“ So wurde der Nachholtermin vom Bayerischen Fußball-Verband für Dienstag, 16. Mai, um 20 Uhr angesetzt. Gasdas abschießender Kommentar zum Abbruch: „Wir haben keine Ahnung, warum der Schiedsrichter nicht auf die Teams gehört hat, vielleicht wollte er ja nur rechtzeitig ins Bett.“

