„Der unnötigste Abstieg überhaupt“: Finsinger Fahrstuhl fährt wieder runter

Furioser Auftakt: Der Saaldorfer Rudi König und der Finsinger Fabian Kövener (v. l.) blicken dem Schuss hinterher, den Sebastian Schätzl (nicht auf dem Foto) abgefeuert hat und der zum 1:0 für Finsing einschlägt. Saaldorfs Torwart Thomas Kern streckt sich vergebens – aber die Führung hielt nur eine Minute. © Christian Riedel

Nach dem 1:3 (1:1) am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den SV Saaldorf herrschte Klarheit: Der FC Finsing muss nach nur einem Jahr in der Bezirksliga Ost wieder zurück in die Kreisliga.

Finsing – Sechs Punkte fehlen zwei Spieltage vor Schluss auf Buchbach 2, das auf dem Relegationsrang liegt, und Waldperlach, das den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Allerdings haben die Finsinger in beiden Fällen den schlechteren direkten Vergleich.

„Im Prinzip hat sich das ja schon länger angedeutet, das Thema haben wir Woche für Woche vor uns hergeschoben, jetzt wurde dem Koma-Patienten endgültig der Stecker gezogen“, sagt Gasda, der noch vor dem 2:2 vergangenes Wochenende in Peterskirchen die Hoffnung hatte, dass es seine Truppe schaffen könnte: „Wenn wir in Peterskirchen einen Dreier geholt hätten, wäre vielleicht noch etwas drin gewesen, wobei man natürlich sagen muss, dass schon das 2:2 Anfang Mai gegen Waldperlach einfach zu wenig war.“

„Gute erste Halbzeit gespielt“: FC Finsing kassiert trotz Führung nächste Niederlage

Wie so oft in den letzten Wochen sind die Finsinger in Führung gegangen und haben dann aber prompt den Ausgleich kassiert. „Wir haben nicht nur eine Auswärtsphobie, sondern auch eine 1:0-Phobie. Wahrscheinlich denkt sich jeder Spieler bei uns, dass er ja keinen Fehler machen darf, wenn wir in Führung gehen. Und genau dann passieren eben die Fehler“, mutmaßt der Trainer, der auf den erkrankten Tom Simml verzichten musste.

Sebastian Schätzl hatte Finsing in der 19. Minute in Front gebracht, nur eine Minute später war aber Johannes Hafner mit dem 1:1 zur Stelle. Symptomatisch auch, dass die weiteren Treffer von Saaldorfs Torjäger Michael Hauser (56.) und Stefan Schreyer (78.) relativ spät fielen.

„Wie ganz oft, haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt, aber nach etwa einer Stunde merkt man bei uns einfach, dass die Kräfte nachlassen“, analysiert Gasda. „Das ist der schlechten Vorbereitung nach dem Winter geschuldet, als wir wegen des Wetters nicht richtig trainieren konnten. Das haben wir einfach nicht aufgeholt.“

„Unnötigste Abstieg überhaupt“: Finsing-Trainer Gasda nennt Gründe für den Abstieg

Nach dem Schlusspfiff, als die Mannschaft die traurige Gewissheit realisiert hatte, sei es in der Finsinger Kabine mucksmäuschenstill gewesen, einige Spieler hätten sogar Tränen in den Augen gehabt, erzählt der Trainer. „Mit der Einstellung der letzten Wochen wären wir nicht abgestiegen“, ist sich Gasda sicher. „Das war ein längerer Prozess. Wichtige Spieler waren immer wieder verletzt oder krank. Das haben wir nicht kompensieren können. Insgesamt war das der unnötigste Abstieg überhaupt.“

Wie es ist, wenn man runter muss, haben die Finsinger ja schon nach der Doppelsaison 2019/21 erfahren, ehe sie dann in der Saison darauf als Meister der Kreisliga den Wiederaufstieg geschafft haben. Jetzt fährt der Fahrstuhl wieder nach unten. Sicher ist jedenfalls, dass die Finsinger noch zwei Mal in der Bezirksliga ran müssen, am Samstag bei Schlusslicht und Mitabsteiger SB Rosenheim sowie eine Woche später gegen Aufstiegskandidat SK Srbija München. (Michael Buchholz)