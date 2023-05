Letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt: FC Finsing hilft nur ein Sieg

Ball okay, Wetter hoffentlich auch: Heute soll die Partie zwischen Finsing und Saaldorf steigen. © Christian riedel

Der FC Finsing braucht im Wiederholungsspiel am Dienstagabend gegen den SV Saaldorf einen Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

Finsing – Drei Endspiele hat der FC Finsing in der Fußball-Bezirksliga Ost noch vor der Brust: Die Palette der Optionen reicht dabei von Direktabstieg über Relegation bis hin zum Klassenerhalt ohne Umwege. Klar ist: Die Mannschaft von Stefan Gasda und Thomas Götzberger muss heute um 20 Uhr gegen den SV Saaldorf punkten, ansonsten ist der Abstieg besiegelte Sache.

Zur Erinnerung: Die Partie vom 27. Spieltag wurde vor eineinhalb Wochen wegen Gewitters abgebrochen, das sorgte auf beiden Seiten für viel Unmut, zumal die Finsinger 1:0 in Front lagen und die bereits gesicherten Saaldorfer wohl lieber eine Niederlage in Kauf genommen hätten, als noch mal die weite Reise nach Finsing antreten zu müssen.

Noch dazu während der Woche, wenn die Spieler ihrer Arbeit nachgehen und sich abhetzen müssen, um rechtzeitig nach Finsing zu kommen. Insofern kann spekuliert werden, ob die Mannschaft aus dem Rupertiwinkel, die mit 44 Punkten im Niemandsland der Tabelle steht, überhaupt ihre stärkste Formation auf den Platz bringen wird.

Derlei Gedankenspiele dürfen für die Gastgeber keine Rolle spielen. „Das Verrückte ist ja eigentlich, dass es immer noch nicht vorbei ist. Wir wissen selber, was in dieser Saison alles nicht optimal gelaufen ist, aber das ist Vergangenheit und nicht mehr zu ändern. Deswegen müssen wir uns ausschließlich auf das Spiel konzentrieren“, so Gasda.

FC Finsing: Schlechterer direkter Vergleich gegenüber SV Waldperlach und TSV Buchbach II

Mit einem Dreier kann der FC bis auf drei Punkte an das punktgleiche Duo aus Waldperlach und Buchbach heranrücken. Selbst bei einem Unentschieden wäre noch nicht aller Tage Abend, bei einer Niederlage wäre freilich der Direktabstieg besiegelt. Selbst mit zwei Siegen bei Fixabsteiger SB Rosenheim und gegen Srbija München könnte Finsing mit den beiden vor ihnen platzierten Teams maximal noch gleichziehen, doch Finsing hat sowohl gegenüber Waldperlach als auch gegenüber Buchbach den schlechteren Direktvergleich.

Personell sieht es bei den Hausherren, bei denen trotz des Drucks gute Stimmung herrscht, vielversprechend aus. Bis auf Flo Hölzl, der sich erneut eine Zerrung des Oberschenkels eingehandelt hat, sind alle Mann an Bord. (buc)

FCF-Kader

Strunk, Schröder, Batljan, Fleischmann, Gasda, Schäfer, Eberhart, Rickhoff, Nikas, L. Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, Hennel, Schätzl, Tholl, Huber, Fuchs, Simml