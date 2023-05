Finsing kämpft um die letzte Chance: Heute Abend kommt Waldperlach, am Freitag Saaldorf

Teilen

Ein Sieg gegen den SV Waldperlach muss her: Schafft der FC Finsing noch den Klassenerhalt. © Sven Leifer

Vier Tage nach der deprimierenden 1:5-Pleite beim TSV Dorfen empfängt der Tabellen-Vorletzte heute um 20 Uhr den SV Waldperlach zum Nachholspiel.

Finsing – Mit einem Dreier könnten die Rot-Weißen etwas Boden gutmachen. Außerdem meldet sich jetzt der entlassene Trainer Bernd Häfele zu Wort. Die Waldperlacher, die sich am Sonntag eine 1:6-Schlappe beim SV Saaldorf eingefangen haben, stehen mit 26 Punkten auf dem unteren Relegationsplatz und haben nur vier Zähler Vorsprung auf die Gastgeber. Mit Saaldorf bekommen es die Finsinger schon am Freitag im nächsten Heimspiel zu tun.

„Waldperlach ist jetzt mit Sicherheit das wichtigste Spiel. Taktisch kann man in der Kürze der Zeit nicht viel ändern, zumal wir ja auch fast keine Trainingseinheiten haben. Wir müssen jetzt die Burschen aufrichten und etwas Psychiater spielen“, sagt Thomas Götzberger (36), der seit vergangener Woche zusammen mit Stefan Gasda in der Verantwortung steht, nachdem sich der Verein ja von Bernd Häfele getrennt hat.

FC Finsing: Überraschender Trainerwechsel

„Den richtigen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gibt es wohl nie, aber das ist für uns ziemlich überraschend gekommen. Und natürlich ist der Zeitpunkt jetzt wirklich nicht günstig“, erklärt Gasda. Und Götzberger, der seit sechs Wochen wegen einer Innenbandverletzung pausieren muss, fügt an: „Wir haben jetzt drei Spiele in sieben Tagen, da bleibt wenig Zeit für Änderungen. Ich war fünf Wochen nicht im Training, nur bei den Spielen am Platz und in der Kabine dabei. Da hat immer alles gepasst, ich habe von der ganzen Sache gar nichts mitbekommen und am Freitag plötzlich den Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, bis zum Saisonschluss mit Stefan das Traineramt zu übernehmen.“

Dass die Premiere auf der Bank in die Hose gehen würde, war Gasda und Götzberger am Samstag relativ schnell klar. „Die Unruhe durch den Trainerwechsel hat sich im Ergebnis ausgedrückt“, erklärt das neue Trainer-Duo unisono. „Wir hatten keine 24 Stunden Zeit, und wenn man nach einer halben Stunde in Dorfen 1:4 hinten ist, muss man sich keine Hoffnungen mehr machen.“ Götzberger hofft, dass er dem Team wieder etwas mehr Glauben vermitteln konnte: „Daheim können wir jede Mannschaft schlagen.“

Zurück im Kader sind nach Bänderverletzung Marko Batljan und nach Urlaub Dominik Bluhme. Bis auf Götzberger selbst und Valentin Bachmeier (Schambein-Entzündung) sind also so gut wie alle Mann an Bord. Gasda fordert: „Wir als Mannschaft sind jetzt in der Verantwortung. Da muss jetzt eine Reaktion kommen.“ (buc)