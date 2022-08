FC Finsing mit erster Niederlage im zweiten Spiel: „Saublöde Niederlage“

Teilen

Der FC Finsing verliert gegen die Buchbach-Reserve. © Christian Riedel / fotografie-ri

Im zweiten Spiel der Saison muss der FC Finsing den erste Dämpfer hinnehmen. Der FC verliert mit 0:2 gegen die Reserve des TSV Buchbach.

Buchbach/Finsing – „Eine saublöde Niederlage, die wir uns selber zuschreiben müssen.“ So fasste Finsings Sportlicher Leiter Thomas Gasda die 0:2-Niederlage seines FC bei der U 23 des TSV Buchbach zusammen. Nach dem Auftaktremis gegen Moosinning kassierte der Aufsteiger also am zweiten Bezirksliga-Spieltag also gleich die erste Niederlage und sollte am Mittwochabend um 19.30 Uhr gegen Mitaufsteiger SV Ostermünchen den ersten Dreier ins Visier nehmen.

TSV Buchbach II Yüksel Acipinar: „Verdienter Sieg“

„Im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg. Man hat schon beim Aufwärmen gesehen, dass die Jungs die nötige Spannung hatten, konzentriert waren und dann auch gleich voll in die Zweikämpfe gekommen sind“, hat Yüksel Acipinar aus dem Buchbacher Trainerteam beobachtet. Die Gäste mussten in der 10. Minute den ersten Rückschlag verkraften, als Flügelspieler Florian Hölzl unglücklich umknickte und vom Feld musste. „Es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es anfangs ausgesehen hat, der Knöchel war zwar am nächsten Tag geschwollen, aber Florian konnte ganz gut auftreten“, berichtet Gasda, wobei Acipinar zugeben muss: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

Der eingewechselte Tom Simml hatte dann zwar die erste gute Möglichkeit, die TSV-Keeper Felix Seemann zunichte machte (14.), doch dann waren die Hausherren am Drücker. Nach zwei Möglichkeiten von Stefan Perovic war es Johannes Schmauser, der in der 33. Minute die Führung auf dem Kopf hatte, doch seinen Versuch knapp neben den Pfosten setzte. Drei Minuten später war es dann aber soweit, als sich Léon Schmit gekonnte gegen zwei Finsinger auf der linken Außenbahn durchsetzte und Manuel Mattera seine weite Hereingabe am zweiten Pfosten souverän über die Linie drückte.

FC Finsing schwächt sich durch rote Karte selbst

In der 39. Minute erwies der Ex-Buchbacher Marko Batljan seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er gegen Tom Weichselgartner nachtrat und mit Rot vom Platz flog. Gasda: „Da haben wir uns selber geschwächt, das darf uns nicht passieren.“. Wiederum zwei Minuten später dann das 2:0 für die Hausherren, als Julian Rabenseifner aus 18 Metern trocken abzog, und Thomas Götzberger die Kugel unhaltbar abfälschte. Eine Minute vor dem Pausenpfiff hätte Schmauser nach einem Alleingang den dritten Treffer nachlegen müssen, die Chancen verpuffte aber.

„In der zweiten Halbzeit waren wir mit zehn Mann fast stärker als vor der Pause mit elf Mann. Wir haben da auf Dreierkette umgestellt, haben da einige Konter bekommen, hatten aber auch unsere Chancen“, stellt Gasda fest.

Acipinar vermisste bei den Hausherren in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs die letzte Entschlossenheit: „Wir hatten da einige sehr gute Möglichkeit und müssen schon mal den dritten Treffer machen. Wenn man die Chancen auslässt, wird halt irgendwann auch der Gegner stärker, und dann beginnt das Zittern.“ Vor allem auch deswegen, weil Perovic nach einem Foul an Joker Daniel Brandwirth per Strafstoß am Pfosten scheiterte (75.). Letztlich brachten die Buchbacher den Vorsprung aber über die Zeit. buc