Aufsteigerduell mit TSV Peterskirchen: FC Finsing will mit aller Macht den Dreier

In der letzten Partie fehlten sechs Stammspieler: Finsing will rote Laterne abgeben © Christian Riedel

Aufsteigerduell am heutigen Freitag um 19 Uhr beim FC Finsing: Das Tabellenschlusslicht erwartet den TSV Peterskirchen, der aktuell als Elfter knapp über dem Strich rangiert.

Finsing - Nach der 0:4-Niederlage zuletzt in Saaldorf wollen sich die Finsinger heute mit einem Sieg rehabilitieren und die Rote Laterne wieder abgeben. „Man muss die Niederlage in Saaldorf schon relativieren. Da haben auf unserer Seite sechs Stammspieler gefehlt“, erklärt Co-Trainer Stefan Gasda. „Die restlichen Stammspieler haben zwar auch nicht gut gespielt, aber im Prinzip war es schon vor der Abfahrt klar, dass das in die Hose gehen würde. Eine Absage wegen Grippe nach der anderen, wir mussten sogar noch kurzfristig Spieler aus der zweiten Mannschaft organisieren.“

Heute soll aber wieder alles ganz anders werden: Bis auf Rotsünder Thomas Götzberger und den Langzeitverletzten Kilian Schmitt, der wegen seiner Schambeinentzündung wohl vor der Winterpause nicht in die Mannschaft zurückkehrt, hat Trainer Bernd Häfele alle Mann an Bord. Die zuletzt erkrankten Markus Rickhoff, Dominik Bluhme und Marco Simml sind wieder einsatzfähig. Ganz wichtig ist natürlich auch die Rückkehr von Kapitän Leo Hölzl, der seinen Faserriss auskuriert hat und wieder voll angreifen kann. Reaktiviert wurden zudem die Routiniers Michael Ascher und Stefan Hölzlein, um gegebenenfalls mehr Erfahrung auf den Platz bringen zu können.

Der TSV Peterskirchen, der mehr als ordentlich in die Saison gestartet ist, musste zuletzt drei Niederlagen einstecken: Letzte Woche unterlag die Mannschaft von Coach Daniel Winklmaier beim TSV Dorfen nach guter Leistung im ersten Durchgang mit 0:2 Toren. Zuvor gab es ein 1:3 auf eigenem Platz gegen den Tabellenzweiten ESV Freilassing und eine 1:2-Niederlage beim TSV Siegsdorf. Der letzte Peterskirchener Sieg datiert vom 17. September, als der FC Langengeisling 1:0 bezwungen werden konnte – dementsprechend wird der Mitaufsteiger nicht mit allzu breiter Brust die Reise nach Finsing antreten.

Gleichwohl sind auch die Peterskirchener unter Zugzwang, wollen sie nicht in die Abstiegszone rutschen. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ist der TSV in dieser Saison auswärts erfolgreicher als auf eigenem Platz (2/0/4). Umgekehrt verhält es sich bei den Gastgebern, die alle neun bislang gesammelten Punkte auf eigener Anlage eingefahren haben und dort erst eine Niederlage quittieren mussten. „Peterskirchen spielt etwas anders als die meisten Mannschaften, aber darauf haben wir uns taktisch gut vorbereitet. Ich hoffe sehr, dass wir das dann auch umsetzen können“, sagt Gasda. Tipp: 3:2 für Finsing

MICHAEL BUCHHOLZ

FCF-Kader

Strunk (Schröder), Eberhart, Fleischmann, Gasda, Bluhme, Batljan, Ascher, L. Hölzl, F. Hölzl, Hölzlein, Bachmeier, Hennel, Huber, Engelhard, Walther, Fuchs, Tholl, T. Simml, Rickhoff