FC Finsing kann durch dritten Saisonsieg rote Laterne abgeben

Kampf um jeden Ball, in dieser Szene Peterskirchens Kilian Spiel (l.) und Finsings Markus Rickhoff. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Befreiungsschlag für den FC Finsing am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele setzte sich am Freitagabend 2:1 gegen Mitaufsteiger TSV Peterskirchen durch.

Finsing – Dadurch gab der FCF Rote Laterne ab und ist nach dem dritten Saisonsieg wieder in Schlagdistanz zum unteren Mittelfeld. „Das war einfach nur enorm wichtig“, freute sich Co-Trainer Stefan Gasda nach einem Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten.Die erste Chance gehörte zwar den Hausherren, doch Andre Huber scheiterte an Gästekeeper Markus Mittermaier. Das rächte sich, denn in der 9. Minute verlängerte Mittelstürmer Martin Mayer einen weiten Ball auf Florian Rudholzner, der aus spitzem Winkel zur Führung für Peterskirchen traf.

Das körperlich starke Gästeteam von Daniel Winklmaier wirkte in der Folge sehr präsent und drückte auf den zweiten Treffer. „Das war eine sehr umkämpfte Halbzeit, bei der wir etwas Glück hatten, dass wir mit nur einem Tor Rückstand in die Pause gekommen sind“, gestand Gasda, der mit Häfele das Team in der Pause neu einschwor: „Wir haben noch mal genau besprochen, welche Räume wir bespielen wollen, das hat dann auch in der zweiten Halbzeit richtig gut geklappt.“

FC Finsing mit Erlösung in der 88. Minute: Siegtreffer war sehr umjubelt

Zunächst entfachten die Hausherren trotz Leistungsverbesserung noch nicht das ganz große Feuer vor dem Tor der Gäste, Distanzschüsse von Florian Hölzl blieben erst mal ohne Erfolg. Nach einer Stunde war es dann aber soweit: Mit einem Freistoß aus 30 Metern erzielte Florian Hölzl das 1:1, mit dem die Finsinger endgültig Oberwasser bekamen. In der 65. Minute hätte Markus Rickkoff nach einem Ball in die Tiefe fast schon den Führungstreffer erzielt, doch die Peterskirchener konnten die Kugel noch von der Linie grätschen.

Ab der 70. Minute ließen die Kräfte der Gäste nach, es schien eine Frage Zeit, wann der zweite Treffer für Finsing fallen würde. Schließlich dauerte es aber noch bis Minute 88, ehe es dann so weit war: Nach einer Ecke von Huber kam Fabian Kövener im Fünfer frei zum Kopfball und vollendete. Der Jubel bei den Hausherren war natürlich groß, doch Gasda vergaß dabei nicht die Leistung der jungen Schiedsrichterin Sonja Bachhuber vom SV Karlskron zu würdigen: „Die hat mit ihren 16 Jahren einen tadellosen Auftritt hingelegt. Respekt. Da können sich manche ihrer älteren Kollegen eine Scheibe abschneiden.“

Passend zum dritten Saisonsieg fand nach der Partie noch die Einstandsfeier der Sommer-Neuzugänge statt. „Das war schon richtig zünftig. Bei uns gibt es den Brauch, dass die Neuen eine Goaßmass mit vier rohen Eiern trinken müssen. Wer das erfunden hat, weiß ich nicht, aber das war schon der Brauch, als ich vor zehn Jahren nach Finsing gekommen bin“, sagte Gasda, der gestand: „Ich bin sehr spät nach Hause gekommen, und als ich gegangen bin, waren noch jede Menge Leute da.“ (buc)