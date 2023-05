Nach Gewitter zwei Finsinger Kracher – Ein Punkt in Peterskirchen ist dennoch zu wenig

Teilen

Unermüdlicher Antreiber: Manuel Fuchs (rot) brachte Finsing zwischenzeitlich in Führung. © Christian Butzhammer

Der FC Finsing hat sich am Samstag beim 2023 noch ungeschlagenen TSV Peterskirchen einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt erkämpft

Finsing – Das 2:2 ist für die Elf von Stefan Gasda und Thomas Götzberger ein Achtungserfolg, der Relegationsrang ist aber weiterhin sechs Punkte entfernt. „Es ist noch nicht vorbei, auch wenn es schwer wird. Wenn wir aber am Dienstag das Nachholspiel gegen Saaldorf gewinnen, sind wir bis auf drei Punkte dran“, sagt Gasda, dessen Team aber das Handicap hat, dass es gegenüber den Konkurrenten TSV Buchbach U 23 und SV Waldperlach den schlechteren Direktvergleich hat.

Den Gastgebern merkte man bei Temperaturen zunächst um die 20 Grad an, dass die Luft etwas raus war, zumal der Aufsteiger schon vor Anpfiff der Partie den Klassenerhalt in der Tasche hatte. Gasda: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, dann kam das Gewitter, das uns anscheinend verfolgt. Aber auch nach der halben Stunde Unterbrechung waren wir die bessere Mannschaft und hätten eigentlich 6:2 gewinnen müssen. Was wir wieder an Chancen vergeben haben, geht nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut.“

Nach dem Gewitter: Finsinger Führung hielt nicht lange

Nach der Gewitter-Unterbrechung wurden noch zwei Minuten der ersten Halbzeit nachgespielt und dann fliegend die Seiten gewechselt, ehe Manuel Fuchs die Gäste in der 56. Minute nach Flanke von Tom Simml mit einem schönen Kopfball in Führung brachte.

Doch wieder einmal währte die Freude der Finsinger nicht lange, denn schon in der 60. Minute war Peterskirchen mit dem Ausgleich zur Stelle: Ein Freistoß von Benedikt Randlinger sprang Fabian Kövener so unglücklich ans Knie, dass der Ball direkt vor Markus Schauberger liegen blieb, der die Kugel nur noch über die Linie befördern musste.

Und es kam noch schlimmer für die Gäste, die in der 75. Minute den zweiten Gegentreffer schlucken mussten, als ein weiter Ball verlängert wurde, die Grundlinie überschritt, so dass die Finsinger abbrachen, während Alexander Ortner flankte und Oldie Dominik Schlöglö per Kopf zur Stelle war.

Gasda: „Ein unglücklicher Gegentreffer, aber wir hatten zuvor schon genug Chancen, um selber in Führung zu gehen. Die haben wir wieder einmal nicht genutzt.“ Immerhin gelang den Gästen in der 87. Minute noch der Ausgleich durch Kövener, der einen Rückpass von Patrick Forchhammer aus sechs Metern über die Torlinie drückte.

Als wenig später Fuchs allein auf Keeper Markus Mittermaier zusteuerte, den Peterskirchner Schlussmann aber anschoss, hätten die Finsinger die Partie noch drehen können, so aber blieb es beim 2:2, das Finsing nur sehr bedingt hilft. (buc)