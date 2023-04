Finsinger Pleite auf der Kuhweide: FCF muss sich dem TSV Siegsdorf geschlagen geben

Duell verloren: Der FC Finsing verliert gegen den TSV Siegsdorf. © Sven Leifer

Der FC Finsing verliert mehr und mehr den Anschluss: Auch im fünften Spiel nach der Winterpause gelang der Mannschaft von Trainer Bernd Häfele kein Dreier.

Finsing – Ganz in Gegenteil: Die Finsinger mussten sich beim TSV Siegsdorf 1:3 (1:1) geschlagen geben und haben jetzt schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

„Wir hätten nicht so hoch verlieren müssen, aber letztlich geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Finsings Co-Trainer Stefan Gasda nach einer Partie, die in seinen Augen nicht hätte angepfiffen werden dürfen: „Das war eine bessere Kuhweide. Ich glaube, ich habe noch nie auf so einem schlechten Platz gespielt. Dazu noch der ganze Regen und der Wind. Freilich waren die Verhältnisse für beide Seiten gleich, aber mit Fußball hatte das nicht viel zu tun.“

Der FCF habe trotz dieser Verhältnisse wieder den Fehler gemacht, zu sehr Fußball spielen zu wollen. Anders die Gastgeber, die sehr lösungsorientierten Fußball geboten haben, fast alle Bälle auf Zielspieler Stefan Mauerkirchner geschlagen haben, der entweder selbst zum Abschluss kam oder die Bälle für seine Mitspieler verlängerte.

Die Gäste erwischten aber mit Windunterstützung den besseren Start und gingen in Führung, als ein Befreiungsschlag von Tom Simml hinter der Siegsdorfer Abwehr landete, Manuel Fuchs den Ball wunderbar mitnehmen konnte und an Keeper Fabian König vorbei in die Maschen schob (21.).

Doch wieder einmal währte die Freude nicht lange. Nur sechs Minuten später leisteten sich die Gäste an der Mittellinie einen Ballverlust, nach schnellem Steilpass und guter Flanke war Mauerkirchner zur Stelle und hämmerte die Kugel volley in die Maschen.

TSV Siegsdorf: Nach der Pause die bessere Mannschaft

Im ersten Abschnitt war Finsing noch gut im Spiel, hatte phasenweise sogar einige Vorteile, doch nach der Pause bekam Siegsdorf mehr und mehr Oberwasser. In der 77. Minute schlug Mauerkirchner nach einem Freistoß erneut zu, diesmal war er mit dem Kopf zur Stelle. Finsing konnte sich nun kaum noch richtig in Szene setzen, und in der 88. Minute folgte der endgültige K.o., als Leo Hölzl und Gasda in Tateinheit einen Siegsdorfer foulten und Felix Maaßen den fälligen Strafstoß zum 3:1 versenkte.

„Vielleicht ist das einfach auch zu wenig für die Bezirksliga. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich auf den Relegationsplatz konzentrieren, aber auch dafür wird es nicht reichen, wenn wir nicht endlich mal das eine oder andere Spiel gewinnen“, weiß Gasda, der auch eine Erklärung liefert: „Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, das rächt sich jetzt. Zudem können wir von der Bank angesichts der vielen Verletzten kaum nachlegen.“ (Michael Buchholz)