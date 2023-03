Der erste Sieg des Jahres? – Finsing gegen Raubling fast in Bestbesetzung

Teilen

Einen Punkt rettete am Samstag FCF-Keeper Philipp Strunk, als er gegen Floran Rupprecht klärte. Foto: Herkner © Herkner

Es wäre die Premiere zur rechten Zeit. Gelingt dem FC Finsing am heutigen Freitag der erste Sieg des Jahres? Nach der Niederlage gegen Töging und dem 0:0 beim FC Langengeisling sollen um 20 Uhr gegen den TuS Raubling in der Fußball-Bezirksliga Ost unbedingt drei Punkte her.

Finsing – „Wir können die Tabelle lesen. Die Konkurrenten Peterskirchen und Siegsdorf haben am Wochenende gewonnen. Auch wenn alles noch eng beisammen ist, brauchen wir jetzt einen Sieg, sonst wird es wahrscheinlich nur noch für die Relegation reichen“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda.

„Mit Raubling am Freitag und Ostermünchen am Mittwoch haben wir zwei Gegner, gegen die wir einfach mal voll punkten müssen. Wenn wir aus den beiden Spielen sechs Punkte holen, schaut die Welt schon wieder anders aus.“

Nach dem ersten Auswärtspunkt der Saison beim 0:0 in Langengeisling ist die Zuversicht bei den Finsingern wieder zurückgekehrt. „Im Prinzip haben wir zwei Punkte hergeschenkt, aber immerhin auswärts zum ersten Mal in dieser Saison nicht verloren. Auf dem Platz in Langengeisling war kein richtiges Fußballspiel möglich. Beide Mannschaften sind kein Risiko gegangen. Im Prinzip waren alle gefährlichen Aktionen Zufallsprodukte“, sagt Gasda.

Gegen den Tabellensiebten Raubling, der mit einem Sieg gegen Buchbachs U23 und einer Niederlage gegen den FC Töging in die Frühjahrsrunde gestartet ist, erwartet Gasda ein ganz anderes Spiel: „Unser Platz ist ein Teppich, da kann man auch spielerische Lösungen suchen. Aber im Prinzip muss es uns egal sein, wie wir spielen. Lieber ist mir ein dreckiger 1:0-Sieg als ein gutes Spiel, bei dem wir keine Punkte holen.“

Personell kann Trainer Bernd Häfele bis auf den Langzeit-Verletzten Valentin Bachmeier aus dem Vollen schöpfen. Patrick Forchhammer ist nach einjähriger Verletzungspause zurück, Florian Hölzl hat nach seiner Muskelverletzung mit dem Training begonnen und sollte eine Option sein.

Auch Manuel Fuchs steht nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung und könnte im Angriff zu einer wertvollen Alternative werden. Gasda: „So viele Tore schießen wir ja gerade nicht, da ist jeder Stürmer mehr wichtig.“ Tipp: 3:1 für Finsing (Michael Buchholz)

Der FC-Kader

Strunk (Schröder); Batljan Eberhart, Fleischmann, Gasda, Forchhhammer, Götzberger, Schäfer, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Bluhme, Hennel, Huber, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Rickhoff, Tholl, Huber, Fuchs