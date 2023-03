FC Finsing verspielt Führung: Remis im Nachholspiel beim SV Ostermünchen

Nur selten hat der FC Finsing derzeit Grund zum Jubel. F.: CR © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FC Finsing tritt in der Fußball-Bezirksliga Ost auf der Stelle: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele musste sich am Mittwochabend beim Kellerduell in Ostermünchen mit einem 1:1 begnügen und bleibt Vorletzter.

Finsing – Am Samstag geht es für die Finsinger dann schon mit dem Duell beim TSV Siegsdorf weiter, der sein Gastspiel am Mittwoch beim SB Rosenheim mit 5:0 sehr erfolgreich gestalten konnte.

„Das war einfach dämlich, wir waren die klar bessere Mannschaft, gehen in Führung, kriegen dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich – ein Tor, das nie fallen darf. Und am Ende müssen wir dann noch froh sein, dass wir das 1:1 gehalten haben, wenn man zehn Minuten in Unterzahl spielt“, ärgert sich Finsings Co-Trainer Stefan Gasda.

Er rätselt: „Ich weiß gar nicht, was alles zusammenkommen muss, damit wir irgendwann einmal ein Spiel gewinnen. Jetzt müssen wir nach Siegsdorf, das nach der Winterpause noch kein Spiel verloren hat. Dann kommt Spitzenreiter Kastl, ehe wir nach Freilassing müssen. Schöner Gruß, das wird mehr als schwierig.“

SV Ostermünchen: Gäste bestimmten die Anfangsphase

Die Gäste bestimmten anfangs das Geschehen und gingen in der 19. Minute auch in Führung: Nach einem Freistoß von Manuel Fuchs, den SVO-Keeper Johannes Schenk nach vorne abprallen ließ, war Sebastian Schätzl mit einem Abstauber zur Stelle.

Danach versäumte es die Häfele-Elf, den Vorsprung auszubauen: Nach einem Grundlinien-Pass von Gasda zielte Schätzl aus 16 Metern knapp daneben, und wenig später kratzten die Gastgeber den Ball gerade noch von der Linie, als Fabian Kövener einen abgewehrten Freistoß per Dropkick aufs Tor der Hausherren abfeuerte.

„Wir hätten locker mit 2:0 in die Pause gehen können, aber es ist unglaublich, welchen Aufwand wir immer betreiben müssen, um ein Tor zu schießen. Auf der anderen Seite machen wir es dem Gegner in jedem Spiel viel zu einfach und laden ihn praktisch zum Toreschießen ein“, so Gasda.

FC Finsing: Matthias Huber glich aus

So auch in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Finsing schon zwei Mal geklärt hatte, Ostermünchen aber noch mal an den Ball kam und Matthias Huber die Kugel mit seinem starken linken Fuß versenkte. Gasda: „Wir hätten die Kugel einfach nur wegdreschen müssen, dann wäre überhaupt nichts passiert. Klar wollen wir spielerische Lösungen, aber manchmal muss man halt pragmatischer spielen.“

Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, Torchancen blieben Mangelware. Kritisch wurde es für Finsing dann aber in der Schlussphase, als der eingewechselte Maximilian Eberhart nach einer missglückten Grätsche mit Rot vom Feld musste (83.). Doch die Finsinger hielten den Laden dicht und brachten wenigstens den zweiten Auswärtspunkt der Saison nach Hause. (Michael Buchholz)