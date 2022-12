Fußballer, Funktionär, Menschenfreund – Der FC Finsing trauert um Walter Mayer

Walter Mayer starb im Alter von 83 Jahren. Foto: privat © privat

Mayer war nach der Hochzeit mit seiner Paula im Jahr 1962 von Moosinning nach Finsing umgezogen und schloss sich wenig später den Fußballern des FC an.

Finsing – „Als Spieler war er auf dem Platz stets ein Vorbild, und so führte er als Kapitän die erste Mannschaft zum Aufstieg in die B-Klasse“, schreibt der FC Finsing in seinem Nachruf. „Neben seinem Trainingsfleiß gefiel er vor allem in der Rolle als guter und umsichtiger Aufbauspieler, wovon insbesondere seine damaligen Stürmerkollegen profitierten.“

Zudem trainierte Mayer sechs Jahre lang die Jugendmannschaften im Verein und hatte auch hier großen Erfolg. Da war es ja nur folgerichtig, dass er auch die Erste als Trainer begleitete – und das gleich zweimal in den Saisonen 1968/1969 und 1976/1977. Parallel wirkte er noch sehr erfolgreich in der AH mit.Nach seiner sportlichen Karriere blieb Mayer dem Verein als Funktionär erhalten. Von 1983 bis 1995 war er Vorsitzender und bildete mit seinem damaligen Stellvertreter Ernst Niedermayer ein perfektes Duo. Unter ihrer Führung wurden mehrere Spieler verpflichtet, die noch heute den Verein prägen, zum Beispiel Wojtek Wojciechowski.

In Mayers Zeit als Vorsitzender fiel auch das erste Straßenfest des FC, das inzwischen eine feste Größe im Finsinger Terminkalender ist. „Und es drückt auch sehr gut die Werte aus, für die Walter stand“, heißt es im FC-Nachruf. „Neben der Förderung der sportlichen Fähigkeiten der Aktiven war ihm das Vereinsleben immer sehr wichtig. Die Menschen sollen zusammenkommen, miteinander reden und auch miteinander feiern.“ (roh)